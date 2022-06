Andy Ruiz y las locuras que afectaron su carrera: millones de dólares, fiestas e indisciplina, su ex entrenador reveló los problemas de “Destroyer”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La carrera de Andy Ruiz ha sido una montaña rusa de emociones. El boxeador mexicoamericano probó las mieles de la victoria y el éxito tras superar inesperadamente a Anthony Joshua. Pero lo que parecía ser el inicio de una carrera llena de éxitos terminó siendo el motivo por el cual “Destroyer” echado a la basura todo lo que había logrado, así lo explicó su ex entrenador Manny Robles.

“Cuando se corona campeón yo ya no lo volví a ver en tres meses. Andy se tiró al ‘party’ duro“, sentenció Robles en una entrevista para el podcast de Un Round Más.

Tras una épica victoria, todo le vino de golpe a Andy Ruiz: la fama, popularidad y el dinero. Pero estos factores no pudieron ser controlados por “Destroyer” a tal punto que lo desbordaron y afectaron el desarrollo de su carrera.

“Después de que ganó el campeonato mundial le cambió la vida de la noche a la mañana, fueron millones de dólares, la fama, la fiesta... Todo se le vino encima. Lastimosamente no lo supo manejar (…) Gana el título, se va a su casa, yo a la mía, y ya no lo veo hasta que fuimos a la Ciudad de México para ver al presidente (Andrés Manuel López Obrador). Fueron tres meses que no lo volví a ver hasta que hace la preparación para la segunda de Joshua”, recordó.

Los Ángeles lo sacó de control

La revancha con Joshua estaba a la vuelta de la esquina y hubo un factor que agudizó los problemas de Ruiz y lo condujo a su derrota. Según Robles, llegar a Los Ángeles fue uno de los errores cruciales para la esquina de “Destroyer”, pues a partir de allí no volvieron a ver las riendas del peleador mexicoamericano.

“Sugerí hacer la preparación en Guadalajara, quiero pensar que nos dio resultado que estábamos todos juntos. El problema fue que tuvimos que regresar a Los Ángeles y al hacerlo ya no tenía rienda, ya no tenía control. Lastimosamente cada quien se iba a su casa, ya no lo veía”, concluyó. El boxeador Andy Ruiz, dio de nuevo de que hablar al hacer un “en vivo” en una fiesta en Las Vegas donde dice que ya esta soltero nuevamente y se le ve besando a una chica. pic.twitter.com/KxEAE2Ge6Y— Raúl Brindis (@raulbrindis) August 24, 2020

