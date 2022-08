Canelo vs. Golovkin, ¿quién ganará el combate según Juan Manuel Márquez? 

El 17 de septiembre, Canelo Álvarez y Gennady Golovkin protagonizarán una esperada batalla en el T-Mobile de Las Vegas, Nevada. El mexicano y el kazajo se enfrentarán por tercera vez en el cuadrilátero. Juan Manuel Márquez habló sobre esta importante pelea y dio a su ganador del combate.

“Canelo se dio cuenta de que en esta tercera pelea va a estar en medio de él, enfrente de él, va a mover la cintura, va a lanzar los contragolpes, combinaciones de golpes a las zonas blandas y creo que esa pelea termina por la vía del nocaut, si no me equivoco, en ocho o nueve rounds”, sentenció el ex boxeador mexicano para Probox TV.

¿Cómo es el estilo mexicano?

Las críticas sobre Saúl Álvarez generalmente son por su forma de pelear. Muchos consideran que el tapatío no termina de meterse a la gente en el bolsillo por no tener una pelea ensangrentada en la que saque la casta azteca al mejor estilo mexicano. Sin embargo, Juan Manuel Márquez no va a la par de estas concepciones. El ex boxeador considera que el estilo de boxeo mexicano no es tirar golpes sin control alguno.

“El estilo mexicano, mucha gente cree que es tirar golpes y recibir golpes, ser como un guerrero ‘si me diste, te doy’, no; el boxeo mexicano es igual, intercambiar golpes, pero con técnica. Si me llegas a conectar un golpe, te voy a regresar tres o cuatro, pero con inteligencia, ese es el estilo mexicano; ser agresivo con inteligencia”, explicó.

Finalmente, tras explicar lo que para él representa el estilo mexicano, “Dinamita” Márquez aseguró que Saúl Álvarez lleva eso en su ADN y lo aplica a la perfección sobre el ring.

“Canelo demostró cómo le puede ganar, es el estilo mexicano; el estilo mexicano es hacer pelea con inteligencia estando en la zona corta y lanzando golpes, lanzando combinaciones y eso lo hace muy bien el Canelo”, concluyó.

También te puede interesar:

· La fiesta de Canelo Álvarez: conoce el precio de los boletos para asistir a la celebración luego del combate del mexicano

· “Gennady Golovkin es una mierda de persona”: Canelo Álvarez explota públicamente contra el peleador kazajo

· “Si Canelo se apendeja, se la van a dejar caer”: Ignacio Beristáin pronostica un nuevo fracaso de Saúl Álvarez