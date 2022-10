¡Feliz cumpleaños, Pelé! Neymar, Ronaldinho y más envían mensajes a “O Rei” por sus 82 años

El fútbol está de fiesta este 23 de octubre, ya que el único jugador que ha ganado tres veces la Copa del Mundo cumple 82 años. Se trata de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, quien se encuentra atravesando algunas dificultades de salud a causa del cáncer que padece, pero en un video publicado esta mañana dijo estar bien, por lo que el mundo del balompié está celebrando la noticia desde distintos puntos del orbe.

Ronaldinho, otra de las leyendas del fútbol fue de los primeros en enviar su mensaje de felicitación al “Rey”, diciendo que este es el día más “grande” del año.

“Hoy es el día del más grande de todos… Feliz cumpleaños, Pelé, mucha salud... ¡Gracias por tantas alegrías que nos diste a todos! Viva el rey”

Hj é dia do maior de todos? do REI! Feliz aniversário @Pele muita saúde? Mt obrigado por tantas alegrias que deu a todos nós!! Vida longa ao rei ??? pic.twitter.com/5713J0bfQ4 — Ronaldinho (@10Ronaldinho) October 23, 2022

Neymar Jr. otro de los astros del balompié siguió con las felicitaciones, publicando un video en el que le mandaba bendiciones y sus mejores deseos.

“¡Hoy es el cumpleaños del Rey del Fútbol! Felicidades, Pelé, por 82 años”, escribió en el texto que acompañaba al clip.

El Santos, el club del que es un ícono le dedicó una ilustración, donde aparece con corona y sentado en un trono

“El más grande, el mejor y el eterno. Han sido 82 años de reinado y una historia de amor con el deporte y el Santos FC. El fútbol seguirá teniendo innumerables otras estrellas, pero Rei siempre será solo una. ¡Feliz cumpleaños, Rey Pelé”. O maior, o melhor e o eterno. São 82 anos de reinado e de uma história de amor com o esporte e com o Santos FC.



O futebol ainda terá outros inúmeros craques, mas Rei será sempre apenas um.



Feliz aniversário, Rei @Pele! ? #PELÉ82 pic.twitter.com/hjz0hz4uu0— Santos FC (@SantosFC) October 23, 2022

Otros clubes brasileños que se sumaron al festejo fueron Flamengo, Corinthians y Botafogo. Tricampeão mundial, atleta do século e maior artilheiro da história, Pelé completa 82 anos hoje!



Ao Rei do Futebol, que já desfilou sua genialidade com o Manto, o nosso forte abraço. Parabéns, vida longa e muita saúde!



Obrigado por encantar tantas gerações com seu talento. pic.twitter.com/cXmJ2dDU97— Flamengo (@Flamengo) October 23, 2022 VIDA LONGA AO REI DO FUTEBOL! ??



Parabéns pelos 82 anos, @Pele! ??#ParabénsPelé#VaiCorinthians pic.twitter.com/iIj0t3Kfst— Corinthians (@Corinthians) October 23, 2022 Feliz aniversário, Pelé! ? A lembrança da maior dupla da história é viva por aqui e o Botafogo festeja Pelé, o Rei do Futebol, pelos seus 82 anos de vida. Parabéns e obrigado pelos incontáveis espetáculos proporcionados dentro de campo! Vida longa ao Rei ?? pic.twitter.com/ZtKPpCHB8W— Botafogo F.R. (@Botafogo) October 23, 2022

La Conmebol también se sumó y resaltó su logro de levantar tres copas mundiales.

Por supuesto, la selección de Brasil no podía faltar en los mensajes de felicitación, ya que Pelé le dio muchas alegrías al equipo y a toda la afición cuando vistió la camiseta verdeamarela.

“CBF felicita a la leyenda mundial y le agradece todos sus logros. ¡Viva el Rey Pelé!” Neste domingo (23), Pelé, tricampeão mundial pela Seleção, completa 82 anos.



Nascido em Três Corações, o Rei do Futebol é o maior artilheiro da Canarinho, com 95 gols marcados.



A CBF parabeniza a lenda mundial e agradece por todos os seus feitos.



Vida longa, Rei @Pele! ?????? pic.twitter.com/gO5Tz9IAUR— CBF Futebol (@CBF_Futebol) October 23, 2022

La cuenta oficial de la Copa del Mundo no quiso quedarse fuera de la celebración y felicitó a “uno de los mejores que jamás haya jugado el juego“. One of the greatest to ever play the game ????



Join us in wishing the legendary @Pele a very Happy Birthday ? pic.twitter.com/hwuU3d1Ufh— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 23, 2022

De la misma forma, torneos como la Copa Libertadores y la Champions League hicieron lo propio. ???? ¡Feliz cumpleaños, O Rei! ?



???? El astro brasileño @Pele celebra hoy sus 8?2? años.



? Fue bicampeón de la CONMEBOL #Libertadores con @SantosFC en 1?9?6?2? y 1?9?6?3? y se volvió una de las grandes figuras del fútbol mundial.



? Parabéns!#GloriaEterna pic.twitter.com/dH9rbCRogz— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 23, 2022 ? Hoy cumple años esta ??????? del fútbol



¡Muchas felicidades, 'O Rei' Pelé ??! ?? #UCL pic.twitter.com/dKD7kEwvkk— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) October 23, 2022

