Usando minibikini rosa Claudia Martín posa recostada mientras se broncea

Claudia Martín ha complacido a todos sus fans con una foto que publicó en su cuenta de Instagram y que ha logrado subir la temperatura. La actriz aparece en la playa, recostada y usando un minibikini de color rosa, dispuesta a broncear su escultural cuerpo; también compartió un video en el que luce sus ojos verdes.

A la estrella de la telenovela “Los ricos también lloran” le encanta viajar a playas y usar todo tipo de bikinis; así, se la ha podido ver con uno de sostén cruzado y otro de hilos, mientras jugaba en el agua y presumía sus curvas, sin olvidar sus gafas de sol. View this post on Instagram A post shared by Claudia Marti?n (@claudia3martin) View this post on Instagram A post shared by Claudia Marti?n (@claudia3martin)

Este domingo 23 de octubre Claudia Martín será la invitada especial en el programa “Mira quién baila: all stars”. Ella formará parte del panel de jueces, pero también corren rumores de que podría resultar participante en la competencia. View this post on Instagram A post shared by Claudia Marti?n (@claudia3martin)

