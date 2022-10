“Es el mejor portero de México”: Adolfo Ríos defiende de las críticas a Memo Ochoa

Uno de los jugadores de fútbol más criticados por la afición mexicana en los últimos días ha sido Guillermo Ochoa, el guardameta de América, debido a que no tuvo sus mejores actuaciones durante las semifinales de la Liguilla donde su equipo fue eliminado.

Sin embargo, un exportero azulcrema, Adolfo Ríos, salió en defensa de Paco Memo para llenarlo de elogios y concluir que es el mejor portero de la Liga MX hoy en día.

El ahora analista de TUDN habló sobre este tema para las cámaras de la cadena deportiva y allí fue donde defendió a capa y espada al portero de las Águilas.

“De ninguna manera comparto las críticas (hacia Ochoa) porque él ha ido creciendo. No es una situación en la cual determine que era sencillo. Es un baluarte hoy en América y en Selección Nacional“, manifestó.

Agustín Marchesín, Adolfo Ríos, Moisés Muñoz. > Guillermo Ochoa. ? pic.twitter.com/sMawzz4xat — Better Call Freddy (@CornholioTheGre) October 20, 2022

Pese a los errores que llegó a cometer en la fase regular y en la fase final del torneo mexicano, Ríos puso por encima los buenos momentos del cancerbero azulcrema y destacó el crecimiento que ha tenido.

“Memo ha cumplido con creces, incluso con situaciones de haber estado en Europa, haber regresado y hoy en día es el mejor portero que hay en nuestro futbol. Va a cumplir su quinto Mundial, va a ser un arquero histórico“, acotó.

Eso sí, Adolfo aceptó que el juego aéreo no es la mayor fortaleza de Ochoa, aunque eso no le resta méritos, ya que, desde su punto de vista, en el país azteca no hay un guardameta que vaya bien por arriba, salvo Alfredo Talavera, quien en ese punto supera al capitán de las Águilas.

“Si nos damos cuenta los arqueros que hay en este momento en nuestro país, que regularmente tienen esa experiencia, pocos son los que arriesgan. Me parece que Talavera es el único que está jugando a arriesgarse más para salir a cortar algún balón en el juego aéreo, pero los demás mantienen su posición y eso también lo hace la velocidad del balón y la forma en cómo ahora le pegan, que es completamente diferente a como nos tocó jugar”, concluyó. Este abrazo es americanismo puro ? ?

Guillermo Ochoa y Adolfo Ríos @yosoy8a @adorri25 #SomosAmérica pic.twitter.com/0EPoPVvL36— Club América (@ClubAmerica) August 29, 2022

