Gran Premio de México 2022: horarios y cómo ver la carrera en televisión y online

Luego de vivir este fin de semana el Gran Premio de Estados Unidos, la Fórmula 1 se trasladará al vecino del sur para llevar a cabo la carrera número 20 de la temporada en México.

El Gran Premio de México se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México, del 28 al 30 de octubre de 2022.

El circuito tiene 4,304 km y 17 curvas. Vale recordar que el ganador del año pasado fue Max Verstappen, a pesar de que la pole se la llevó Valteri Bottas.

En esta ocasión Checo Pérez buscará recuperar el segundo lugar en el Campeonato de Pilotos, luego de que Charles Leclerc, de Ferrari, le arrebatara la posición en Austin. A tres carreras del final de la temporada el mexicano deberá meter el acelerador a fondo y demostrar toda su pericia si quiere quedarse con el subcampeonato del 2022.

Tanto Sergio Pérez como Max Verstappen llegarán a México ostentando el título del Campeonato de Constructores, gracias al trabajo de su escudería Red Bull Racing. They know how to celebrate, don't they?! ?#USGP @redbullracing pic.twitter.com/b4HrvtonCW— Formula 1 (@F1) October 24, 2022

¿Dónde ver el GP de México y a qué hora?

No te pierdas El Gran Premio de México, podrás seguirlo a través de ESPN el domingo a las 4 pm ET / 1 pm PT. Recuerda que las tres prácticas libres, la clasificación y el Gran Premio también podrás seguirlos en streaming (con suscripción) a través de F1 TV, el canal oficial de la Fórmula 1.

