¡Fiesta en Red Bull! Con ayuda de Checo Pérez, Max Verstappen se corona en Japón como bicampeón de la Fórmula 1

A falta de 4 carreras, la temporada 2022 de Fórmula 1 ya tuvo final feliz para Red Bull Racing y sus pilotos Max Verstappen y Sergio Pérez, porque obtuvieron dos títulos este domingo en Japón.

Gracias al 1-2 que hicieron en el Gran Premio de Japón el piloto holandés y el mexicano, Verstappen se coronó en Suzuka como el campeón de la temporada y bicampeón de la Fórmula 1, ya que Checo Pérez le arrebató el segundo puesto a Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, quien al no quedar como sublíder del circuito ya no tiene los puntos suficientes para seguir peleando por el primer lugar y ahora deberá seguir sumando para competir por el segundo, justamente contra Pérez.

Al inicio de la carrera, Verstappen salió en primer lugar, Leclerc en segundo y Pérez en cuarto; ni Max ni Charles cedieron sus puestos y el monegasco se mantuvo como sublíder durante toda el circuito, posición que le hubiera permitido alargar la pelea por el título; sin embargo, al final fue penalizado por una maniobra en la vuelta 16 y en automático el que llegó en tercer lugar, Checo Pérez, ascendió al segundo. Leclerc has been handed a 5-second penalty for cutting the chicane at the end



That means Perez now finishes second, Leclerc drops to third #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/Tj3iQXmYk4— Formula 1 (@F1) October 9, 2022

Con este resultado Max Verstappen aseguró el Campeonato de Pilotos de la temporada 2022 y se coronó como bicampeón de la Fórmula 1, en lo que es su segundo título con la escudería Red Bull Racing, luego de que en el 2021 le arrebatara el cetro en el GP de Abu Dabi al entonces tetracampeón Lewis Hamilton. The moment Max found out he was world champ 🙌#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/nQD8oVaplD— Formula 1 (@F1) October 9, 2022

Por otro lado, con este 1-2 también el Campeonato de Constructores quedó con manos de Red Bull, al sumar 619 puntos, seguido de Ferrari, con 454 unidades y Mercedes con 387. Another 1-2 for Red Bull 💪#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/9KTWY1ioAE— Formula 1 (@F1) October 9, 2022 The @redbullracing party has officially started 🥳



It might go on until Austin! 😃#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/CyrbrxisGs— Formula 1 (@F1) October 9, 2022 The now customary @redbullracing celebrations 🥳



The world champion edition 🏆#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/YPX6gC45S1— Formula 1 (@F1) October 9, 2022

También puede interesarte: