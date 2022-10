“¡Felicidades, Checo, y que viva el rock and roll!”: Álex Lora le compone una canción a Sergio Pérez por su triunfo en Singapur

Este domingo Sergio Pérez obtuvo el triunfo en el Gran Premio de Singapur y su hazaña enorgulleció a varias celebridades de su país, como el Canelo Álvarez y Álex Lora.

Fue el cantante de El Tri quien se dispuso a enaltecer la victoria con un tema escrito especialmente para el piloto mexicano, el cual cantó, grabó en video y se viralizó de inmediato.

“Felicidades, campeón, la hiciste, tu sueño se realizó. Felicidades, campeón, bien hecho, lograste ser el mejor; voy a tirarle a esa pelota, muy bien bajado ese balón. Después de haberle echado muchas ganas, hoy todo el mundo sabe que eres el mejor. Felicidades, campeón, felicidades, campeón, no existe nadie mejor que tú”, interpretó frente a las cámaras el rockero azteca.

Al final del clip, Lora felicita al Checo Pérez y se despide a su manera: “Felicidades Checo Pérez, el número 1. ¡Y que viva el Rock and Roll!”, menciona.

El piloto mexicano sumó se segunda victoria de la temporada 2022 de la Fórmula 1, luego de su triunfo conseguido en el GP de Mónaco. Con este resultado, Pérez sólo quedó a dos puntos del segundo lugar, Charles Leclerc, que suma 237 unidades en el campeonato de pilotos. DRIVER STANDINGS 📊



Max Verstappen continues to hold strong with a 104 point lead over nearest rival Charles Leclerc #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/nZBkWIJfpE— Formula 1 (@F1) October 2, 2022

