¡Grande, Checo! Sergio Pérez gana el Gran Premio de Singapur

Checo Pérez fue líder prácticamente de punta a punta y mantuvo el liderato en todo el circuito hasta obtener el justo premio de primer lugar en el Gran Premio de Singapur.

El piloto mexicano salió en segundo lugar, pero desde un inicio rebasó a Charles Leclerc y se posicionó como el puntero durante las 58 vueltas que duró la carrera, ya que concluyó por tiempo y no por las 61 vueltas pactadas al inicio, ya que el mal clima provocó que la competencia se retrasara por cerca de una hora y que seis pilotos abandonaran por impactos con las barreras de advertencia.

Sergio Pérez dominó el circuito desde un inicio, aunque en cuatro ocasiones perdió ventaja por los safety car, pero en ningún momento cedió el liderato, pese a que Leclerc, su más cercano perseguidor, empujó fuerte y lo intentó rebasar en diversas ocasiones.

Finalmente, al llegar a la meta, el azteca venció por 7 segundos a Charles Leclerc y por 15 a Carlos Sainz, ambos de Ferrari, quienes llegaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. El coequipero de Checo, Max Verstappen llegó en séptimo lugar.

RACE CLASSIFICATION (END OF RACE)



Perez wins an incredible race on our return to Marina Bay #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/P14dpRmDQo— Formula 1 (@F1) October 2, 2022

“Esa fue mi mejor actuación. Las últimas tres vueltas fueron muy intensas. Lo di todo por la victoria de hoy”, confesó Pérez después de la carrera. CHECO: “That was my best performance [in F1]. The last three laps were so intense. I gave everything for the win today” #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Sq2sl6FiHx— Formula 1 (@F1) October 2, 2022

Pese al resultado, Max Verstappen se mantiene como líder en la temporada 2022 de la Fórmula 1, le sigue Charles Leclerc y, en tercer lugar, pisándole los talones, continúa Checo Pérez, con 341, 237 y 235 puntos, respectivamente. ¡VESTAPPEN SE MANTIENE PRIMERO EN LA #FÓRMULA1! 🔥



Luego de la victoria del mexicano #Pérez en el GP de Singapur, #Verstappen sigue arriba por el Campeonato Mundial de Pilotos. Así están las posiciones. pic.twitter.com/Ii3w1D0BY1— ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) October 2, 2022

