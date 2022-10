Qué es una “bomba sucia”: el arma que Rusia asegurá que Ucrania está planeando utilizar

Rusia acusó al gobierno ucraniano de estar preparándose para emplear una “bomba sucia”, como parte de una operación de falsa bandera para responsabilizar al Kremlin del uso de material nuclear en la guerra que sostienen ambos países.

Este tipo de bombas si bien contienen material nuclear, cuentan con una capacidad de hacer daño significativamente menor que un arma bomba nuclear táctica o una bomba nuclear estratégica.

Hay que recordar que en el caso de las bombas nucleares su poder procede de una reacción nuclear al momento en el que se produce la división de átomos que genera una liberación de energía de grandes proporciones. Mientras que una bomba sucia está pensada para dispersar la mayor cantidad posible de polvo radiactivo al medio ambiente.

Este si bien es muy probable que no cause la muerte de manera instantánea tal y como ocurriría en el caso de una bomba nuclear, puede ser igual de letal al cabo de un tiempo relativamente corto.

“Una bomba sucia es una combinación de explosivos, como la dinamita, y polvo o perdigones radiactivos. También se la conoce como dispositivo de dispersión radiológica (RDD, por sus siglas en inglés)”, explican desde el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Algo en sí son semejantes es el hecho de que las condiciones climáticas pueden ser un factor de peso en lo que respecta a la diseminación de la contaminación radiactiva. Algo a tener en cuenta es que la radiación no se puede percibir a simple vista ya que no puede detectarse a la vista, no tiene un olor asociado y tampoco un sabor característico.

Por este motivo las personas pueden resultar contaminadas sin llegar a saberlo.

Otro elemento que es importante considerar es el hecho de que una bomba sucia es mucho más sencilla de diseñar y armar que una bomba nuclear por lo que su empleo en la práctica resultaría mucho más sencillo.

De acuerdo con la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos existen miles de fuentes de material radiactivo dispersas por todo el mundo que pueden ser utilizadas para construir una bomba sucia. Un ejemplo de esto se ve en el material radiactivo que es utilizado en hospitales y centros de investigación.

Si bien las bombas sucias no son consideradas armas de destrucción masiva, sí son calificadas por parte de la comunidad internacional como “armas de alta tecnología” y su uso es considerado ilegal ya que existe un alto riesgo que en caso de emplear una de ellas la población civil también se vea afectada.

Ucrania ha negado las acusaciones rusas, pese a esto el temor acerca del uso de un arma de estas características.

