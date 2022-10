3 signos del zodiaco atraviesan la semana más difícil de octubre 2022

La última semana de octubre está siendo una de las más difíciles del año para 3 signos del zodiaco, en gran medida, porque los astros están interfiriendo en su manera de pensar y podrían cometer algunas imprudencias de aquí al 30 de octubre.

La cuadratura de la Luna con Plutón, y su posterior conjunción con Mercurio, desencadena una energía tensa que causa conflicto entre lo que se piensa y expresa. Esto significa que, si alguien es demasiado sensible, podría tener problemas con alguno de estos signos.

Asimismo, podrían sentirse renuentes a cumplir con las órdenes de otra persona, si es que no las consideran justas, por eso las discusiones serán las protagonistas en estos días. De acuerdo con el horóscopo de YourTango.com, estos son los signos que tienen la semana más difícil de octubre.

Aries

Ideas maravillosas nacen en su mente, pero no tiene las palabras adecuadas para expresarlas con profundad o es incapaz de encontrar a quien decirle lo que siente ahora. Este sentimiento es frustrante porque necesita un receptor que esté interesado en escucharlo, pero no hay nadie dispuesto a hacerlo, al menos, eso cree.

La semana se tornará más difícil conforme la información se vaya acumulando en sí mismo, desea que alguien lo tome en serio; la clave para sobrevivir será tener paciencia y no desesperarse.

Lee el horóscopo de Aries

Cáncer

Estará más impaciente de lo habitual, lo que es extraño para Cáncer, signo que suele practicar la paciencia con regularidad. Posiblemente una situación en el trabajo, que nadie más puede ver, lo hará sentir desesperado.

El caos podría reinar en el trabajo y tú tienes las respuestas, sin embargo, no sabes cómo expresar esa idea o no hay nadie quien esté dispuesto a escucharla. Así, podrías terminar sintiéndote solo y abrumado. Si bien no es nada grave, sí te desanimará porque cuando no encuentras apoyo te sientes atacado.

Lee el horóscopo de Cáncer

Acuario

Si bien no hay eventos catastróficos esta semana, será difícil detener lo que has comenzado. Tienes tantas cosas qué hacer que no encuentras la oportunidad de darte un respiro, quieres terminar para sentirte liberado.

Es posible que abandones cosas materialistas y comiences a abordar en su lugar situaciones doméstica que necesitan ser reconstruidas. La ventaja es que, una vez que ordenes tus ideas, las cosas fluirán positivamente.

Lee el horóscopo de Acuario

Te puede interesar:

– 3 signos del Zodiaco tendrán la mejor semana gracias al eclipse solar de octubre

– Lo mejor que le pasará en otoño a tu signo del zodiaco, según la astrología

– Venus entra a Escorpio: arranca la época con más pasión para los signos