$45 millones de dólares recibirán padres que demandaron por abuso físico a mellizos con autismo en escuela primaria de Malibu

Los padres de mellizos con autismo recibieron una sentencia por $45 millones de dólares después de presentar una demanda alegando que sus hijos fueron abusados físicamente en una escuela primaria en Malibu.

En la demanda, los padres Charles y Nadine Wong asentaron que funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibu no dieron aviso a las autoridades después de que los empleados denunciaran el abuso.

La demanda señalaba al Distrito Escolar de no tomar ninguna medida cuando los hijos de los Wong, Christian y Christopher, fueron abusados físicamente por empleados del Cabrillo Elementary School, de Malibú, en 2017.

Los mellizos tienen actualmente 12 años y tenían 8 años cuando sucedió el abuso físico en la escuela.

El abogado Omar Qureshi, del equipo legal de los señores Wong, mencionó que el conductor del autobús escolar primero denunció el abuso a los supervisores, y posteriormente otro empleado de la escuela también hizo una denuncia.

“Un maestro de la escuela presentó un informe de abuso infantil. Eso hizo que los alguaciles fueran enviados al domicilio de los Wong para revisar a los niños y ahí fue cuando la familia se enteró de que había abuso en el salón de clases”, expresó el abogado.

Los mellizos, que no hablan, no podían decirles a sus padres lo que les estaba pasando, pero había señales, de acuerdo con los padres, de que algo andaba mal. Los Wong comentaron que sus hijos actuaban de manera muy agresiva con ellos, un comportamiento que no habían mostrado anteriormente.

El superintendente del Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibu, el doctor Ben Drati, dijo en un comunicado que nada podría ser más importante para ellos que la seguridad de todos sus estudiantes.

“Nuestra dedicación continua a nuestros estudiantes con necesidades especiales es fundamental para el éxito de nuestro distrito en su conjunto, y estamos comprometidos a asegurarnos de que nada como lo que se ha afirmado aquí podría suceder en el futuro”, expresó Drati.

“Siempre debemos examinar nuestras deficiencias, pero también estamos decididos a proteger el bienestar de miles de nuestros futuros estudiantes y garantizar que una adjudicación indebidamente punitiva no pueda afectar la calidad de la educación para toda una generación”, agregó el superintendente.

De acuerdo con algunos reportes, el distrito habría dicho a un medio de comunicación que los funcionarios que trabajan con el equipo legal del distrito exploran las opciones para responder a lo que consideran que es un veredicto que no fue justificado por las pruebas presentadas

Actualmente, los mellizos están inscritos en lo que los padres describieron como una escuela privada para niños con autismo.

