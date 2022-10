Cómo aprovechar al máximo tu lavavajillas con ahorro de agua

Si parece que tu lavavajillas no limpia, considera estas cinco posibles causas y cuál es la mejor manera de solucionarlo

By Liam McCabe

Comprar electrodomésticos eficientes es una de las formas más simples y efectivas de reducir drásticamente el uso de agua en tu hogar sin cambiar realmente tu estilo de vida. Sin embargo, no a todo el mundo le encantan los productos modernos que ahorran agua, y los lavavajillas ecológicos pueden ser un punto problemático en particular.

Las normas federales sobre lavavajillas residenciales datan de la década de 1970, aunque no fue sino hasta este siglo que hubo un cambio evidente en el funcionamiento de los lavavajillas: en 2010, los fosfatos, agentes de limpieza fundamentales en los detergentes para lavavajillas, se eliminaron en gran medida de los detergentes populares debido a su impacto medioambiental. Además, los lavavajillas que se venden desde 2013 no pueden usar más de 5 galones para lavar una carga de platos, según el cálculo de una prueba estandarizada. En el mundo real, eso se traduce en 3 a 6 galones de agua por ciclo, según nuestras pruebas, pero de cualquier manera es menos agua que casi cualquier técnica de lavado a mano. Los lavavajillas más antiguos solían usar alrededor de 10 galones por carga.

Estas nuevas normas obligaron a los fabricantes de electrodomésticos a repensar los diseños de los lavavajillas. Algunas marcas no perdieron el ritmo y continuaron produciendo lavavajillas de alto rendimiento que dejaron contentos a la mayoría de sus propietarios. Sin embargo, algunas personas descubrieron que los aparatos modernos simplemente no funcionan tan bien como lo hacían los lavavajillas antiguos; al menos una encuesta determinó que el 75% de los encuestados dijeron que primero enjuagan los platos.

Hallazgos de las pruebas de CR sobre los lavavajillas que ahorran agua

En nuestras exhaustivas pruebas de laboratorio, CR no encontró ninguna relación clara entre el consumo de agua de un aparato y el rendimiento de limpieza: algunos de los lavavajillas que más agua consumen obtienen calificaciones débiles en nuestra prueba de lavado, mientras que los modelos altamente eficientes obtienen las mejores calificaciones.

Nuestra prueba de limpieza es intencionalmente desafiante, y aún no encontramos un lavavajillas que pueda limpiar completamente nuestra carga de prueba.

Sin embargo, la suciedad de la vida real tiende a ser más fácil de limpiar, y muchos lavavajillas no tienen problemas para eliminar las migas, las costras y la grasa de una comida real, incluso sin hacer un enjuague previo a mano.

Los miembros de CR que estén en el mercado en busca de un nuevo aparato pueden consultar nuestras calificaciones de más de 100 modelos de más de dos docenas de marcas. Nuestro puntaje general también incluye datos sobre confiabilidad y satisfacción del propietario, que recopilamos de las encuestas que hicimos a los miembros de CR sobre más de 100,000 lavavajillas que se usan en hogares reales.

Razones por las que tu lavavajillas parece no limpiar

Algunas personas enjuagan los platos por costumbre, porque sus padres lo hacían o porque solían hacerlo con sus antiguos aparatos. Si ese es tu caso, al menos intenta omitir el enjuague previo para ver qué sucede; no tienes nada que perder. Si tus platos realmente salen sucios, estos son los posibles culpables y soluciones:

Filtro obstruido: Esto puede restringir el flujo de agua en el lavavajillas, por lo que limpiarlo debería mejorar el rendimiento del aparato. Si tu lavavajillas tiene un filtro removible (como la mayoría), sácalo y enjuágalo en el grifo. Trata de hacer esto al menos unas cuantas veces al año o cada vez que notes una disminución del rendimiento de tu lavavajillas.

Depósitos de alimentos y minerales: Estos se acumulan naturalmente en todo el sistema. Para eliminarlos, ejecuta un ciclo de autolimpieza: deja las rejillas vacíos, agrega un poco de ácido cítrico en polvo o un limpiador de lavavajillas y ejecuta un ciclo intensivo. Es aconsejable hacer esto una vez al año, o cada vez que notes que se forman residuos calcáreos en las paredes del lavavajillas.

Ciclo de prelavado de bajo rendimiento: La mayoría de los lavavajillas inician las cargas rociando agua a temperatura del grifo durante 15 minutos para eliminar la suciedad suelta (antes de abrir el dispensador de detergente y encender los calentadores de agua). Puedes sacar más provecho a la etapa de prelavado y aumentar el rendimiento general de la limpieza si agregas una microdosis de detergente en polvo o un chorrito de detergente en gel fuera de la puerta del detergente. Muchos lavavajillas tienen una pequeña muesca en el dispensador de detergente para este propósito, pero también puedes tan solo agregar la dosis directamente en el fondo del interior del lavavajillas.

Detergente mediocre: Los detergentes que tienen fórmulas con enzimas suelen superar a los detergentes sin enzimas. (La mayoría de los detergentes las tienen ahora y, por lo general, lo indican en alguna parte del empaque). Más allá de verificar ese ingrediente básico, consulta las calificaciones de detergente para lavavajillas de CR para ver los que tienen mejor rendimiento y cómo les fue a más de 20 fórmulas populares en nuestras pruebas rigurosas. Considera usar un abrillantador también.

Agua dura: El agua dura hace que el detergente sea menos efectivo, así que intenta ablandarla. Suponiendo que no tengas un sistema de ablandamiento para toda la casa, o un lavavajillas con un compartimento para sales de ablandamiento (estos son poco comunes), podrías intentar usar un producto “potenciador” para agua dura o agregar una pequeña cucharada de ácido cítrico (el ingrediente principal de esos potenciadores) al interior del lavavajillas o el dispensador.

Qué hacer si el problema es, de hecho, tu lavavajillas

Si pruebas todos esos pasos y todavía terminas con los platos sucios… bueno, no tienes más opciones. Algunos lavavajillas simplemente no limpian bien, en particular una vez que tienen algunos años. Pero recuerda, no es porque escatimen en agua, es porque son malos por otras razones.

Si tienes que lidiar con un rendimiento inferior al normal, es posible que no puedas escapar del enjuague previo. Si bien CR generalmente recomienda omitir el enjuague previo, algunas personas con un lavavajillas de bajo rendimiento no tienen otra opción práctica. Para ahorrar agua, lava los platos previamente sumergiéndolos en un recipiente lleno con una cantidad modesta de agua fría en lugar de dejar correr el agua en el fregadero.

Lavavajillas que ahorran agua con poder de limpieza

La próxima vez que compres un lavavajillas, enfócate en conseguir uno que pueda lavar muy bien, porque así podrás omitir el enjuague previo, lo que te ahorrará tiempo, dinero y estrés. Consulta las calificaciones de lavavajillas de CR para encontrar un lavavajillas que ahorre agua y energía; la mayoría de los mejores en nuestras calificaciones tienen la certificación Energy Star. Los miembros de CR también pueden encontrar lavavajillas que tienen nuestra insignia Green Choice para la sostenibilidad.

Larry Ciufo, jefe de pruebas de lavavajillas de CR, le apostó $100 a su madre de que si compraba uno de los lavavajillas mejor calificados de CR en lugar de un modelo mediocre con descuento, ya no tendría que hacer un enjuague previo. Dijo que incluso lavaría a mano los platos sucios si el nuevo modelo no limpiaba correctamente. Compró el mejor producto, y ahora sus platos siempre salen limpios sin ningún enjuague previo. “Gané la apuesta, pero acepté una cena casera en lugar del dinero”, comenta Ciufo.

Estos son algunos de nuestros mejores productos en general para tener en cuenta la próxima vez que necesites un lavavajillas.

