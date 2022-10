Rusia notificó a Estados Unidos que realizará maniobras con fuerzas nucleares

Rusia notificó a Estados Unidos que realizará simulacros a gran escala de sus fuerzas nucleares y funcionarios de defensa de la Unión Europea también fueron notificados.

Por lo general, Rusia realiza importantes ejercicios nucleares anuales en esta época del año, y los funcionarios estadounidenses y occidentales esperan que quizá sean sólo durante unos días y también que misiles rusia, según informaron funcionarios de defensa estadounidenses.

Pero dado que Putin amenazó abiertamente con usar armas nucleares para defender a Rusia en su invasión de Ucrania, algunos funcionarios occidentales están preocupados de que Moscú pueda intentar deliberadamente enturbiar las aguas sobre sus intenciones.

El portavoz del Departamento de Defensa, el general Patrick Ryder, explicó en una conferencia de prensa que “Rusia está cumpliendo con sus obligaciones para el control de armas y los compromisos de transparencia con estas notificaciones”.

Las maniobras rusas, denominadas “Grom” o ejercicio nuclear Thunder (trueno), normalmente implican el lanzamiento de misiles y el despliegue de activos estratégicos.

EE.UU. y la OTAN comenzaron el 17 de octubre unos ejercicios nucleares anuales, llamados Steadfast Noon (Mediodía Inalterable), que se llevan a cabo cada año desde hace una década.

The fundamental purpose of #NATO?s nuclear capability is to preserve peace, prevent coercion & deter aggression. An annual and routine exercise on nuclear deterrence capabilities #SteadfastNoon started today.



Learn more here: https://t.co/xvHAyNkBW5#WeAreNATO pic.twitter.com/VduGJZjito — NATO ACT (@NATO_ACT) October 17, 2022

El secretario de Defensa de EE.UU. Lloyd Austin dijo el jueves después de una reunión del grupo de planificación nuclear de la OTAN en Bruselas que no había visto “indicaciones ni advertencias” que causaran un cambio en la postura nuclear de EE.UU.

Rusia ejercitó vez sus fuerzas nucleares en febrero de 2022, poco antes de su invasión de Ucrania, en una medida que los funcionarios en ese momento creían que tenía como objetivo disuadir a Occidente de apoyar a Kyiv.

El anunciado ejercicio nuclear anual de la OTAN Steadfast Noon se planeó antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, dijeron funcionarios estadounidenses, y agregaron que se ha realizado regularmente aproximadamente en la misma época del año durante más de una década. La mayor parte de los ejercicios se llevarán a cabo a más de 1,000 kilómetros (625 millas) de Rusia, dijo el funcionario de defensa estadounidense.

Se espera que 14 naciones de la OTAN participen en los simulacros de la alianza, que incluyen aviones de combate capaces de transportar ojivas nucleares, pero no involucran bombas reales, dijeron funcionarios militares estadounidenses, y agregaron que participarán bombarderos militares B-52 de EE.UU. Allied Air Forces are currently exercising nuclear deterrence capabilities involving dozens of aircraft over north-western Europe. #NATO exercise #SteadfastNoon is a routine annual training activity. It involves 14 countries and more than 60 aircraft of various types pic.twitter.com/Q32a6gsEmj— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) October 25, 2022

“Si bien continuaremos con las actividades de rutina para mantener nuestra disuasión (nuclear), no habrá mensajes especiales en torno a nuestros ejercicios”, dijo el funcionario de defensa de EE.UU.

“Creemos que el ruido de sables nucleares es imprudente e irresponsable. Rusia puede optar por jugar ese juego, pero nosotros no lo haremos”.