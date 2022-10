¿Utilizará Rusia armas nucleares? Expertos analizan las advertencias de Putin

El presidente Vladimir Putin, que gobierna la mayor potencia nuclear del mundo, ha advertido repetidamente a Occidente que cualquier ataque a Rusia podría provocar una respuesta nuclear.

¿Utilizará Putin armas nucleares, cuántas armas de este tipo tiene a su cargo y cómo podrían responder Estados Unidos y la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos?

Por ahora, los analistas sugieren con cautela que el riesgo de que Putin utilice el mayor arsenal nuclear del mundo parece todavía bajo. La CIA dice que no ha visto señales de un inminente ataque nuclear ruso.

Sin embargo, sus promesas de utilizar “todos los medios a nuestro alcance” para defender a Rusia mientras libra la guerra en Ucrania se están tomando muy en serio. Y su afirmación del viernes de que Estados Unidos “creó un precedente” al lanzar bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial aumentó aún más las apuestas nucleares.

La Casa Blanca ha advertido de “consecuencias catastróficas para Rusia” si Putin se vuelve nuclear.

Pero nadie sabe si eso frenará a Putin. Los nerviosos observadores del Kremlin reconocen que no pueden estar seguros de lo que está pensando o incluso de si es racional y está bien informado.

El exagente de la KGB ha demostrado un gran apetito por el riesgo y la política de riesgo. Es difícil, incluso para las agencias de inteligencia occidentales que cuentan con satélites de espionaje, saber si Putin está engañando o está realmente decidido a romper el tabú nuclear.

“No vemos ninguna evidencia práctica hoy en día en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos de que se esté acercando al uso real, de que haya una amenaza inminente de usar armas nucleares tácticas”, dijo el director de la CIA William Burns a CBS News.

“Lo que tenemos que hacer es tomarlo muy en serio, estar atentos a las señales de los preparativos reales”, dijo Burns.

Los observadores del Kremlin se rascan la cabeza en parte porque no ven cómo la fuerza nuclear podría ayudar mucho a revertir las pérdidas militares de Rusia en Ucrania.

Las tropas ucranianas no están utilizando grandes concentraciones de tanques para recuperar el terreno, y los combates son a veces para lugares tan pequeños como las aldeas. Entonces, ¿a qué podrían aspirar las fuerzas nucleares rusas con efecto ganador?

“Las armas nucleares no son una varita mágica”, dijo Andrey Baklitskiy, investigador principal del Instituto de Investigación sobre el Desarme de la ONU, especializado en el riesgo nuclear. “No son algo que simplemente se emplea y resuelve todos los problemas”.

Los analistas esperan que el tabú que rodea a las armas nucleares sea un elemento disuasorio. La horrible escala de sufrimiento humano en Hiroshima y Nagasaki después de que Estados Unidos destruyera las ciudades japonesas con bombas atómicas el 6 y el 9 de agosto de 1945, fue un poderoso argumento contra la repetición del uso de tales armas. Los ataques mataron a 210.000 personas.

Desde entonces, ningún país ha utilizado un arma nuclear. Los analistas suponen que incluso Putin puede tener dificultades para convertirse en el primer líder mundial desde el presidente estadounidense Harry Truman en hacer llover fuego nuclear.

“En Rusia sigue siendo un tabú cruzar ese umbral”, dijo Dara Massicot, investigadora principal de políticas en RAND Corp. y antigua analista de las capacidades militares rusas en el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

“Una de las mayores decisiones de la historia de la Tierra”, dijo Baklitskiy. La reacción podría convertir a Putin en un paria mundial.

“Romper el tabú nuclear impondría, como mínimo, un completo aislamiento diplomático y económico a Rusia“, afirmó Sidharth Kaushal, investigador del Royal United Services Institute de Londres, especializado en defensa y seguridad.

