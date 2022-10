Susan Smith, la mujer que denunció el falso robo de su auto para encubrir el asesinato de sus hijos

El 25 de octubre de 1994, Susan Smith informó que un hombre afroamericano la robó en Carolina del Sur y se llevó a sus dos hijos pequeños en el asiento trasero de su automóvil.

Aunque las autoridades comenzaron de inmediato a buscar a Michael, de tres años, ya Alex, de uno, no pudieron encontrar ni rastro de ellos ni del automóvil de Smith.

Después de nueve días de intensa búsqueda y con toda la atención de los medios nacionales, Smith finalmente confesó que la historia del robo de auto era falsa y que había conducido su Mazda al lago John D. Long para ahogar a sus hijos.

Tanto Susan como su marido, David Smith, que había tenido múltiples aventuras durante su relación intermitente, habían utilizado a sus hijos como peones en su tormentoso matrimonio.

Al parecer, Susan estaba involucrada con otro hombre que no quería tener hijos, y pensó que matar a sus hijos era la única forma de continuar la relación.

Durante nueve días Susan sostuvo la mentira. Día y noche. Lloraba en la televisión. Suplicaba por la aparición de sus hijos. Las pantallas la mostraban casi en cadena nacional.

?Mi corazón me duele tanto que no puedo dormir, no puedo comer, no puedo hacer nada más que pensar en ellos?, dijo entre lágrimas ante una audiencia consternada que solo podía generar empatía con esa joven de 23 años a la que veían quebrada. ?No creo que una madre quiera a sus hijos más que yo?.

Irónicamente, el asesinato de Smith salió a la luz porque ella había cubierto demasiado bien sus huellas. Si bien creía que el automóvil y los niños serían descubiertos en el lago poco después de que comenzara la búsqueda, nunca anticipó que las autoridades no podrían encontrar el automóvil. Después de vivir bajo la presión del escrutinio de los medios día tras día, Smith cedió.

Fue declarada culpable de dos cargos de asesinato y sentenciada a cadena perpetua.

