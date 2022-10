VIDEO: Carlos Bonavides es internado de nuevo en el hospital por grave infección

De nueva cuenta el actor mexicano Carlos Bonavides ha tenido varios problemas de salud en especial durante este año. Al parecer sus visitas al médico no han terminado, pues reveló que volverá a ser hospitalizado y tendrá una intervención quirúrgica debido a que presenta una grave infección.

El propio actor admitió que no había querido anunciar que estaba enfermo, por miedo a que la gente pensara que era un tipo de broma, sin embargo, afirmó que le duele mucho, por lo que ahora está medicado.

El actor que le dio vida a Huicho Domínguez en la telenovela “El premio mayor” tuvo un encuentro con la prensa y reveló que padece un problema de próstata, por lo que tendrá que ser operado en los próximos días.

Bonavides dijo que actualmente está usando una sonda vesical para orinar, la cual fue dolorosa de utilizar al principio, pero que ahora se ha acostumbrado y está perfecto, gracias al tratamiento.

Bonavides, de 82 años, explicó que lleva varios días enfermo con una infección en la próstata, pero no había dado a conocer su situación debido a que no quería que la gente pensara que era una broma, como la que hizo hace algunos meses en un programa de Monterrey, México, de donde fingió que sufrió un infarto y provocó duras críticas, no sólo por parte de sus fanáticos, sino también de sus compañeros de televisión.

?Estuve cinco días con una infección en la próstata, nada más que no quise decir nada porque ya era mucho que pensaran que era cotorreo?, destacó el actor, quien ha tenido varios problemas de salud durante el último par de años, por lo que sus fanáticos están muy al pendiente de la actualización sobre sus enfermedades y ahora le envían mensajes de ánimo para que pueda superar esta nueva intervención quirúrgica.

?Hoy voy a ir al ANDA (Asociación Nacional de Actores) para que me digan. Como yo tengo el miércoles teatro en Insurgentes y el sábado tengo un compromiso, voy a pedir que me prorroguen una semana? CARLOS BONAVIDES

Indicó a la prensa Bovanides, quien desea que le reprogramen su hospitalización para que pueda cumplir con sus compromisos laborales con la obra “¿Por qué será que las queremos tanto?”, junto con Luis de Alba, Alejandro Suárez, Cesar Bono y Benito Castro.

Bonavides explicó que tiene una sonda vesical le ha ayudado durante estas dos semanas, sin embargo, el colocársela fue sumamente doloroso.

?La puesta de la sonda, verdaderamente, la santa inquisición se queda en pañales y después, los primeros días, pero el cuerpo se acostumbra a todo y ahorita, mira, ando perfectamente?. CARLOS BONAVIDES

También te puede interesar: