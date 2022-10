3 rituales de Halloween para “sepultar” problemas de amor

Si este año deseas honrar Halloween de una manera diferente, llevar a cabo un ritual en noche de brujas es la opción que estabas buscando, y por qué no aprovechar para “sepultar” todos tus problemas asociados con el amor.

Ya sea que tengas un mal karma y te involucres siempre con las personas equivocadas, no puedes olvidar a alguien o quieres deshacerte de hábitos tóxicos en tu relación, Halloween es el momento perfecto para hacerlo.

Esa noche será la más mágica del año pues la tradición indica que se abre un portal entre el mundo espiritual y terrenal, por lo que todos los rituales que llevemos a cabo adquieren un poderoso impulso. Hemos seleccionado 3 rituales que puedes hacer en Halloween para dejar en el pasado todas tus dificultades amorosas.

Ritual de Halloween para “enterrar” hábitos tóxicos en el amor

Para este hechizo necesitas una copa llena con agua, un cuenco, un par de ramitas de canela, una vela roja, hoja de papel y bolígrafo.

Cuando el sol de oculte en Halloween lleva todos los materiales a una habitación tranquila donde nadie pueda interrumpirte. Escribe en el papel el nombre de tu pareja, si no tienes apunta a tus ex (los que recuerdes) y 6 aspectos que dañan o dañaron tu relación. Estos deben ser los que tu mismo/a propiciaste y no quieres volver a repetir.

Prende la vela con un fósforo y lee 3 veces lo que escribiste; visualiza cómo se desvanecen tus hábitos tóxicos, para materializarlo quema la hoja de papel y deposita las cenizas en el cuenco. Agrega el agua de la copa y desde una ventana lanza su contenido. Deja que la vela se consuma por completo.

Ritual de Halloween para “sepultar” el pasado

Este ritual lo debes hacer si consideras que no has cerrado el ciclo de una relación del pasado. Las heridas emocionales y el miedo a repetir patrones impiden disfrutar tu vida romántica presente. Para avanzar y soltar dichos pavores es este hechizo. Necesitarás dos velas (pueden ser 2 blancas), tus flores preferidas, un hilo y tijeras.

Con los últimos rayos de sol del 31 de octubre prende las dos velas y átalas con el hilo, este debe quedar como si fuera un puente que une ambas velas. Cierra los ojos y visualiza las escenas de tu pasado que no deseas vuelvan a repetirse, así como la cara tu ex que deseas dejar en el pasado.

En este momento, puedes decir una afirmación como “Me libero y te libero. Te perdono y me perdono. Me libero del miedo y de la culpa, de la rabia y la tristeza. Voy soltando poco a poco. Te agradezco todo lo vivido, pero ya fue, cierro esta etapa”, según recomendó el sitio La Mente es Maravillosa.

La oración no tiene que ser esa específicamente, puedes crear la que quieras; ahora agradece lo que aprendiste de tu pasado y con las tijeras corta el hilo que une a las velas. Apaga la flama de ambas y luego deposita las flores en un jarrón con agua fresca, este simbolizará tu renacer, así que deberás cuidarlas.

Ritual de Halloween para amores no correspondidos

Si quieres dejar atrás la mala suerte de no ser correspondido en el amor, este ritual sugerido por Hechizo.net es el indicado para ti. Necesitarás una fotografía tuya, un sobre rojo, una moneda y una ramita de romero fresca.

Escribe tu nombre en la parte posterior de la foto y 3 cualidades tuyas en el amor, por ejemplo “soy leal en mis relaciones”. Mete la imagen en el sobre rojo y dentro coloca el romero fresco y la moneda.

Cierra el sobre, sujétalo con tus manos, cierra los ojos y repite el nombre de la persona que te gusta 3 veces y piensa en ella en todo momento. Abre el sobre y frota con el romero la moneda, tómala con tu mano derecha y de nuevo piensa en esa persona.

Deberás entregar la moneda a la persona que te gusta y el momento ideal para hacerlo será en Halloween.

Te puede interesar:

– Los signos del zodiaco que aman Halloween más que otra época del año

– Cómo usar tu signo zodiacal para disfrazarte en Halloween

– Ritual de Día de Muertos para reconciliarte con seres queridos fallecidos