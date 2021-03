¿Qué significa que una persona sea tu karma en el amor?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El karma es la respuesta que recibimos del universo a todas nuestras acciones, pensamientos y palabras. De acuerdo con este concepto si actúas, piensas y dices cosas positivas eso es lo que obtendrás de vuelta. Cuando se dice que estás en una relación kármica significa que esa persona viene a enseñarte algo en tu vida amorosa.

De acuerdo con corrientes religiosas como el budismo e hinduismo, el karma que vivimos procede de las acciones de nosotros en esta vida y las que hicimos en vidas pasadas, esto porque se cree que nuestra alma es capaz de reencarnar.

El primero son consecuencias de todo lo que enviamos al universo y la repuesta que nos da en el tiempo presente. A veces no nos damos cuenta las reacciones kármicas que recibimos con base en todo lo que realizamos, sea positivo o negativo, pero eso no significa que esta energía no actúe.

En cuanto al segundo se trata de lo que arrastramos de vidas pasadas y generalmente son lecciones que no hemos aprendido. Por ejemplo, si tendemos a involucrarnos con parejas con un mismo patrón es porque aún no hemos aprendido la lección y es un tema que debemos resolver en esta vida.

Signos de una relación kármica

En un artículo de Primera Hora, la astróloga Veroshk Williams señala que los signos que te pueden ayudar a identificar que una persona es tu karma en el amor son los siguientes:

Por más que intentas alejarte de esa persona, no lo logras.

Estas a la espera de un amor no correspondido.

Tu pareja te usa para su beneficio propio, pero no te aporta nada.

Alguien que siempre regresa a tu vida, aunque no haya sido tu pareja.

Te sientes estancado en una relación.

Cuando estás involucrado en una relación tóxica.

Otras señales que se pueden presentar son los mismos patrones en todas tus relaciones como infidelidad y obsesión o cuando alguien toma el rol de víctima y el otro de victimario.

Algunas de las lecciones del karma en una relación son la necesidad de lograr un equilibrio, reconocer cuando es algo imposible o un sueño, solucionar problemas de comunicación y darse cuenta que se deposita la felicidad en la otra persona y no te quieres a ti mismo.

Según Williams, las formas de poder solucionar los karmas en las relaciones incluyen visualizándote lejos de esa persona (cuando el fin sea separarse de alguien tóxico), usando la energía del amor para transmutar y no enfocar tu energía solo en función de tu pareja, entre otras.

