Cómo influye en karma en la búsqueda de la pareja perfecta

El principio de la ley del karma establece que nadie puede enamorarse, sentirse atraído, tener intimidad o consolidar una relación con nadie con quien no haya estado relacionado en otra vida

De acuerdo con José N. García, psicólogo y astrólogo védico, “toda persona sueña en algún momento con una pareja perfecta, claro, definiendo como ‘perfecto’ aquellos atributos que le son importantes”, precisa, al mencionar que existen múltiples definiciones de perfección y que a su oficina han ido mujeres que definen a su hombre perfecto como uno guapo y con dinero, o como “huérfanos, ya que no quieren tener ni suegros ni suegras”; y hombres que hacen énfasis en las características físicas o en la disposición a la sexualidad de la mujer. Acepta que son muy pocos los que le han hablado de su inteligencia o su espiritualidad.

“El primer principio que debemos tomar en cuenta es que no hay un ser humano perfecto, por consiguiente, no puede haber parejas perfectas; y el segundo principio es que lo que hoy nos gusta y pensamos que mañana puede cambiar radicalmente”, sostiene el astrólogo védico.

Deudas kármicas y selección de la pareja

García explica que muchas personas desconocen que el principio de la ley del karma.

“El mismo establece que nadie puede enamorarse, sentirse atraído, tener intimidad o consolidar una relación con nadie con quien no haya estado relacionado en otra vida”, señala, al agregar que, según este principio, “la atracción hacia una persona se debe a que quedaron asuntos pendientes por resolver en la vida en que esa relación ocurrió y solo estamos equilibrando el proceso”.

La primera señal, según destaca, García, es el deseo sexual y, de acuerdo a los maestros de la India, quien toma el primer paso para comenzar la relación fue el varón en la vida anterior.

“Si nos sentimos atraídos hacia alguien en esta vida, pero no sentimos un deseo sexual hacia esa persona es que ya se satisfizo en una vida previa. Por lo tanto, esa definición que tenemos de perfección no es otra cosa que las características de aquella persona que atraeremos kármicamente a nosotros”, abunda el psicólogo.

Carta natal: indica las características y apariencias de nuestras parejas

La carta natal puede dar información como si tendremos una o más de una relación de pareja, así como sus descripciones físicas, emocionales e incluso sus posibles profesiones.

“Hemos comprobado esto muchas veces en consulta, lo cual implica que hay unos seres humanos que estarán vinculados sentimentalmente con nosotros en una vida en particular. También ocurre que la idea de la persona ideal que tenemos en nuestra mente puede no parear con las descripciones que da la carta natal”, añade, al indicar que, si nos describe a una persona celosa, posesiva o de mal carácter, obviamente no la vamos a preferir, pero sí lo podemos cambiar para parearlo a nuestro ideal.

“Entonces preguntaremos: ¿y qué hacemos con la deuda kármica que hemos contraído con la persona que indica el horóscopo? La respuesta es que podemos relacionarnos como una amistad, sin tener que entrar en un tipo de relación que nos haga sufrir o nos destruya. Claro está, para lograr esto se necesita mucha fuerza de voluntad, ya que la tendencia es a dejarnos arrastrar por la atracción kármica”.

El fundador del Instituto de Astrocosmos señala que, ya que el destino no existe podemos manejar nuestro futuro si estamos conscientes de lo que pudiera venir y que la mejor manera de hacerlo es la astrología.

“He tenido en consulta muchas personas que han traído las fechas de nacimiento de más de un candidato o candidata para estudiar los niveles de compatibilidad y les he señalado cuáles las van a hacer sufrir o cuáles pueden ser fuente de felicidad y prosperidad. Algunas personas han escogido el sufrimiento a pesar de las advertencias, pero, aunque creo firmemente en la primera frase de esta conclusión, puedo decir que para algunas personas el destino existe”, concluye.