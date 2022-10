Bárbara Bermudo: “Pude sanar mi corazón de aquellas personas que me hicieron daño en Univision”

“Pude sanar mi corazón de aquellas personas que me hicieron daño en Univision”… Así, frontal, valiente, en su estado más puro, pero soltándose aún junto a su gran amiga Giselle Blondet en su Podcast ‘Lo Que No Se Habla’, Bárbara Bermudo abrió su corazón.

Como cada miércoles, la presentadora de ‘La Mesa Caliente’, nos sorprende con sus invitadas y sus historias en la que logra que por primera vez hablen o ahonden sobre esos temas que guardaron o prefirieron callar.

Junto a Jani Santaella, su coach de vida y co-equiper en esta aventura de los Podcast, Giselle tuvo de invitada a Bárbara Bermudo, quien en un poco más de una hora habló de lo que no contó sobre su salida de Univision, lo que provocó en su vida, lo bueno y lo malo, cómo afectó su salud. Los ataques de pánico, la ansiedad y el descubrimiento de lo que estaba haciendo en su organismo los metales pasados.

También habló de sus tres hijas, el regalo de poder estar 24/7 con la más pequeña Sofía, ya que nació un poco antes de su salida de la tela. Las dos más grandes y cómo la mayor, Mía Andrea se convirtió en lo que la psicóloga llamó ‘hija maestra’, porque es su reflejo que llegó a sanar lo que Barbie vivió en su pre y adolescencia, que hasta la hizo llorar en el momento que recordó que ella también fue una niña que comía sola, después de alejarse de amistades que no eran buenas.

A CONTINUACIÓN UN RESUMEN DE LO QUE BÁRBARA LE CONTÓ A GISELLE Y JANI:

-SU SALIDA DE UNIVISION

“Yo pude sanar mi corazón de aquellas personas que me hicieron daño dentro de Univision, que ya no están afortunadamente, pero me ayudaron a procesar las cosas de una manera diferente, me ayudaron a perdonar, a saber, que con el sufrimiento uno encuentra su propósito. Fue difícil pero después me di cuenta de que Dios tenía un propósito para mí, yo pude criar a mi bebé, Sofía? Sentí que Dios en un momento me dijo es tiempo de salir”.

“Univision es mi casa, es la institución que pagó para verme crecer, invirtió en mí como profesional. Yo a Univision en un pedestal porque fue mi primera casa profesional, rodeada de los mejores productores y ejecutivos, pero cuando los cambios vienen en las compañías, cambian la idiosincrasia, y yo ya no estaba a gusto“.

-SUS EX COMPAÑEROS

“No fue fácil, yo me pelee con todo el mundo, en todos veía el causante. La gente me llamaba y yo bloqueaba a todo el mundo, fue una decisión inmadura de mi parte, pero tenía dolor? Sale en la prensa una historia que no es verdad de por qué yo salí, entonces cuando uno no se puede defender, yo preferí callar y entender que Dios tenía mejores cosas para mí y así fue”.

“Me dio ataques de pánico, por supuesto que sí, no somos perfectos para saber que todo lo que vamos a hacer nos va a determinar? Terminó de una manera tan abrupta, sin yo poder decir lo que pasó, y al final yo quedé con esas ganas de hablar, pero si yo hablo es una explosión, al final Dios te va a mostrar no por qué, sino para que? Duele y esto nos hace crecer, cuando uno tiene hijos uno tiene que moverse”.

-LA RELACIÓN CON SU HIJA MAYOR

“Uno trata de ser la mejor madre posible y hay cargo de consciencia. Mi hija de 13 años, Mía Andrea, es un reflejo mío y choco a veces porque tiene su temperamento fuerte, y sus puntos de vista muy tajantes y al final son personas con su propio criterio? Son 3 niñas extraordinarias. A veces queremos ser padres de palabras sabias y yo ¿seré una buena madre? Porque termino gritando? Quizás no pude entenderla por muchos años porque no estuve presente“.

“Si yo pudiera volver el tiempo atrás me hubiera sentado con la niña que se sentaba sola (llanto), porque a mí me pasó en un momento dado, porque sabía que las personas que estaban a mi alrededor no eran las correctas. Yo pude hacer un cambio en el preciso momento que me fui a la universidad, es una edad tan delicada y tan importante, para ellas sus amigas son su vida? Vemos tantos niños quitándose la vida porque no fueron aceptados”.

-LA BÁRBARA DE ‘HIERRO’

“Es una profesión muy complicada, trabajar con Gisselle es un deleite, yo tuve 7 presentadores a mi lado en el tiempo que estuve en ‘Primer Impacto’? Tenía que camaleónicamente trabajar con diferentes personalidades, egos. Uno cuando trabaja en este medio no es que te vuelves insensible, pero tienes esa coraza que te defiende, de lo bueno o de lo malo. En esta profesión tú no sabes el que viene esta con buenas o malas intenciones. Pero esos años en mi carrera me hicieron fuerte, porque uno siempre tiene que estar a la defensiva“.

-SU SALUDA DESPUÉS DE UNIVISION

“Llevé un ritmo tan acelerado por 21 años que cuando mi cuerpo para colapsa, y yo no sé qué me está pasando, que me está diciendo el cuerpo. Me empiezo a chequear, y citar con médicos y no hay causa, viene el tema que llegamos a una cierta edad que el cuerpo nos viene a hablar, nuestro cuerpo no va a ser siempre un cuerpo glorioso y cuando nos habla tenemos que escucharlo“.

“Estaba sintiendo todos los síntomas de los metales pesados, que pueden comenzar desde la boca, todo lo que viene siendo los metales pesados en nuestro cuerpo impacta nuestra salud, problemas de auto inmunidad, yo he decidido tomar decisiones muy drásticas“.

“Mi vida en un momento dado colapsó por mis problemas de salud, ansiedad, yo nunca he sufrido de ansiedad, sí he sido nerviosa, lo más importante es cómo abordamos”.

-CONSEJO A LAS MUJERES

“Las mujeres tenemos muchos más roles que los hombres. Ahora las madres tenemos además de ese rol de esposa, hija, los hijos de Mario que son parte de mi vida, son tantos roles y sombreros que al final es normal que tengamos ansiedad y ataques de pánico, porque nuestra mente va mucho más allá de lo que estamos viviendo, porque queremos que todo este perfecto, queremos que dentro de 10 años que nuestros hijos estén en lo mejor y hay cosas que no podemos controlar… Nos preocupamos tanto por lo que va a pasar en el futuro que no vivimos el presente”.

