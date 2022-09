Dayanara Torres revela que está enamorada de un hombre que por primera vez ama verla brillar… Así de franca y a la vez orgullosa de ella misma, lo confesó en la segunda parte de la charla que tuvo con Giselle Blondet, para su Podcast ‘Lo Que No Se Habla’.

En la primera parte, Dayanara habló de su infancia, su vida humilde y el bullying que había sufrido. Ahora, ya tocaron temas más adultos, de amor, sus matrimonio con Marc Anthony en donde se convirtió en una mujer sumisa la que ni hablaba para no discutir; la desilusión que vivió cuando pensó que en la adultez había vuelto a encontrar el amor al lado de Louis D’Esposite, quien la dejó por teléfono cuando supo que la actriz tenía cáncer. Y el renacer en todos los sentidos, el de por primera vez permitirse ser ella, y enamorarse de un hombre que la celebra y ama verla brillar.

“Estoy viviendo un momento tan hermoso, que siento que me lo merezco, que siento que me ven, que me apoyan, que me quieren ver brillar, eso no pasaba nunca… Esta es la primera vez que a mí me ven, le brillan los ojos cuando me ve brillar en el escenario, él está tan orgulloso de mí y eso no pasaba“, le aseguró Dayanara a Giselle.

Pero para llegar a este punto de la vida, debió atravesar varios golpes, el primer su matrimonio con Marc Anthony, a quien dice que lo admiraba tanto que no cuestionaba por miedo, por dejar de vivir lo que estaba viviendo.

“Yo vengo de campo, más sumisa, yo nunca llevaba la contraria, dejaba pasar muchas cosas porque yo no hablaba, no me gusta la confrontación, yo vivía con mucho miedo… Cuando mi licencia va a expirar me dice ‘no la necesitas’… No podía un día levantarme, manejar un auto y hacer lo que quisiera, primero porque dejé mi licencia vencer, y porque siempre me manejaba alguna persona del séquito, y una vez que me divorcio tuve que aprender”, le confesó Dayanara.

La ex Miss Universo, se abrió como nunca antes en el Podcast de Pitaya, habló de la depresión que le provocó el divorcio, tanto que en 20 años solo se permitió una relación de pocos meses con Amaury Nolasco, y la que pensó que era su Príncipe Azul, el presidente de Marvel que no solo la conquistó a ella y se comprometieron, sino que enamoró a sus dos hijos.

“Todo iba perfecto, me comprometo, dos meses después yo tenía una manchita detrás de la pierna, pero él me dice que me tenía que chequear, él mismo me hace la cita... Me remueven el pedacito, desafortunadamente era cáncer en etapa 3, tenía que empezar el tratamiento, eso fue como final de enero… En febrero me llama por teléfono y me dice que lo lamentaba mucho, pero que no podía seguir con esta relación, que era demasiado para él. Yo estaba en shock, estoy con una operación de 77 puntos en mi rodilla que no me puedo mover, cuando él me llama por teléfono a decirme eso. Lloré, no me dolió tanto eso como lo que le afectó a los nenes“, dijo con un nudo en la garganta.

Fue así como en medio de su lucha contra el cáncer, volvió a lidiar con el desamor y la falla de un hombre. Pero el destino le tenía planeado algo mejor, el director general de ‘Nuestra Belleza Latina’, al que conoció cuando se animó a ser ella, a volver a los medios y disfrutar y aceptó ser jueza del show de Univision.

No fue inmediato, tardaron dos temporadas en animarse a concretar lo que sentían, pero hoy sabe que todo lo anterior valió para vivir este gran momento. “Yo lo veo, está detrás de cámara del show… Yo estaba en un proceso en donde yo decidí a ser yo, volver a brillar, volver a ser yo, me atreví a volver al ojo público y sin saberlo ahí estaba él, yo lo admiro, me siento protegida, me siento animada, me empuja a ser mejor, se desvive por mí”, le confesó a Giselle Blondet.

Y terminan esta segunda parte con un bonito mensaje, ese que busca Blondet con este Podcast donde se saca eso que tanto se guarda para por fin sanar.

“No rendirse y saber que algo especial hay más allá, puedes estar en una relación que no es lo mejor para ti, pero mereces una relación buena para ti”, concluyó Dayanara.

