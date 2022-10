El cubano Yordan Álvarez espera a Bryce Harper en duelo de bateadores estelares en la Serie Mundial

El cubano Yordan Álvarez fue el héroe de los Houston Astros en los playoffs y lo propio hizo Bryce Harper por parte de los Phillies. En este sentido se espera un bonito duelo de bateadores durante la Serie Mundial.

Álvarez tiene un average de 241 en octubre, en los que incluye un total de dos cuadrangulares y ocho carreras remolcadas. Su producción lo ha llevado a ser apodado como “YorDaddy” Álvarez. Sin embargo el cubano ha hecho énfasis en el juego colectivo.

Palabras de Yordan Álvarez

El cubano Yordan Álvarez dijo en declaraciones a MLB.com que la labor realizada por los Astros es lo que hacen los buenos equipos. A su juicio, los Astros no dependen de un solo jugador.

Por el contrario, Álvarez destaca lo completo del lineup de Houston, lo que le facilita al equipo lo que debe hacer y además lo lleva a sacar los juegos adelante como ha quedado demostrado.

Bryce Harper, la clave principal de los Phillies

Aunque los Astros parten como favoritos debido a que cuentan con un lineup muy parejo, los Phillies cuentan con un hombre como Bryce Harper que se ha montado al equipo en hombros todo el mes de octubre.

En octubre dejó números impresionantes de 400-400-850 que lo convirtieron en el más valioso de La Liga Nacional, y además sumó dos bambinazos, cinco impulsadas y tres dobles. BRYCE HARPER ARE YOU SERIOUS?! #Postseason pic.twitter.com/NKRTeNLJMl— MLB (@MLB) October 23, 2022

La mesa queda servida para una inesperada Serie Mundial que promete espectáculo y Yordan Álvarez junto a Bryce Harper pueden ser protagonistas.

