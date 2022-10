“Funes Mori me dijo que Rayados me había dado de comer”: continúa la polémica por el gol de Avilés Hurtado y su celebración ante su ex equipo

La semifinal que tenía como protagonistas a Rayados de Monterey y Pachuca sigue dando de qué hablar. El conjunto de Víctor Manuel Vucetich quedó eliminado a manos de los Tuzos. Un gol de Avilés Hurtado sentenció la serie, pero también caldeó los ánimos en el Estadio BBVA Bancomer. Los insultos se hicieron presente sobre el futbolista colombiano y su esposa. Pero tras varios días del partido, Hurtado contó su versión de los hechos.

‘Se ha hecho un alboroto por cosas que no reflejan lo que pasó. Gracias a Dios pude anotar el penal, pero nunca fui a festejárselo a la afición ni a intentar sacar cosas del pasado, nada de eso. Ustedes pueden ver que cuando celebro con mis compañeros, bailo. Eso normalmente lo hago, incluso cuando anotaba en Monterrey‘, explicó Hurtado para Fox Sports.

Los aficionados de Rayados de Monterrey se enojaron con la actitud del futbolista colombiano. Hurtado señaló en algunas ocasiones a las gradas, pero esta acción habría sido dirigida hacia su esposa que estaba en las tribunas. Bajo estas circunstancias, el gesto habría sido malinterpretado. La molestia de los aficionados llegaron hasta las redes sociales donde la esposa del futbolista tuvo qué responder a algunos insultos.

‘Después del baile voy a celebrar con mi esposa que estaba en un palco, nunca fue señalamiento a la afición. Sí traía algo por dentro, pero no por los abucheos porque eso es normal, incluso me abuchearon siendo del club, pero cuando te insultan ya es otra cosa, aunque reitero que no fue con la afición de Monterrey, a ellos los respeto, solo querían culpar a alguien‘, explicó.

Esposa de Avilés Hurtado defiende al jugador en sus redes sociales y muestra insultos hacia ella y su pareja.



Por medio de sus redes sociales Julieth, esposa del jugador del #Pachuca Avilés Hurtado compartió su postura y defendió la reacción de su pareja luego de … pic.twitter.com/ruxEvtq8IN— ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) October 24, 2022

Sus ex compañeros fueron a increparlo

Avilés Hurtado no solo se ganó el enojo de los aficionados presentes en el estadio, los futbolistas de Rayados de Monterrey también fueron directamente a recriminarle su actitud. El ex jugador de La Pandilla recibió la desaprobación de Rogelio Funes Mori.

‘Me sorprendió mucho lo que me dijeron mis excompañeros, me dijeron un montón de cosas. Yo solo festejaba mi gol porque es el pase a una Final, es un momento en el que te descargas, pero Andrada llegó solo a empujarme y Funes me empezó a decir que Rayados me había dado de comer, que eso no se hacía y yo trataba de explicarle que no apuntaba a la afición, sino al palco con mi esposa’, concluyó. Con que cara le reclama algo Funes Morí a Avilés, debería de darle pena, el fallo el penal, ahora hasta malo es celebrar un gol! Tantita madre señor ????? pic.twitter.com/rhNYofa3qm— Miros Lugo ?? (@LugoMiros) October 24, 2022

