Selena Gomez desea compartir sus experiencias y dificultades en el documental “My mind & me”

El 4 de noviembre Apple TV+ estrenará el documental “My mind & me” que cubre la gira Revival de Selena Gomez durante 2016 y se adentra en sus conflictos personales, como el ser diagnosticada con trastorno bipolar, su batalla con el lupus y el haberse sometido a un trasplante de riñon.

En una reciente entrevista con Vanity Fair la también actriz comentó que esta nueva experiencia cobró vida luego de conocer a Alek Keshishian, director del documental de 1991 “Truth or dare” acerca de la cantante Madonna y con quien trabajó en el videoclip de su canción “Hands to myself”: “Es muy amable y cariñoso, y confío plenamente en él. La mayor parte del tiempo me olvidaba de que estaba cerca. A veces sólo estaba usando un iPhone escondido en una esquina”.

Selena anticipa que con “My mind & me” sus fans conocerán una parte de ella hasta ahora desconocida, sobre todo en el aspecto de la salud mental: “Aunque estoy nerviosa por sacar algo tan personal, en mi corazón sé que ahora es el momento. Espero que al compartir mis experiencias y dificultades ayude a la gente a sentirse inspirada para compartir sus propias historias, y a tener la esperanza de que las cosas pueden y van a mejorar”.

