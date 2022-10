Britney Spears posa en sostén rojo y lanza fuertes indirectas a Selena Gomez

Britney Spears ha obtenido más de 271,000 likes en Instagram gracias a una fotografía en la que aparece muy sexy al posar en sostén rojo, pero la cantante ha causado polémica por el texto con el que acompañó la imagen.

En el mensaje -que a las pocas horas de haber publicado borró- la princesa del pop defendió el compartir en las redes sociales fotografías en las que luce su cuerpo, pero también atacó a las famosas que critican ese tipo de exposición: “¿No les encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes recibiendo premios y hablan de sus creencias sobre no mostrar sus cuerpos en Instagram? Dicen que eso es algo que ellas no harían nunca, y sin embargo, esas mismas mujeres son las que consiguen que se hagan videos de 4 millones de dólares sobre chupar y lamer helados caseros”.

De inmediato los internatutas asumieron que las indirectas de Spears iban dirigidas a la cantante Selena Gomez, que en 2016 y tras ganar el American Music Award dio un discurso acerca de cómo había salido adelante tras sus problemas de salud, diciendo: “No quiero ver sus cuerpos en Instagram“. Britney fue más allá en su mensaje, agregando que “estas otras chicas no tienen más que hermosos cuerpos!!!! ¿A quién le importa si lo presumen? DEBEN DE HACERLO !!! Entonces, la próxima vez que vea a alguien con un video de gran presupuesto chupando paletas de caramelo y dando discursos avergonzando a otras mujeres por exponer sus cuerpos, me gustaría decirles a esas personas que no sean hipócritas mientras chupan su paleta de caramelo, teniendo sueños de ENORME presupuesto. ¿Por qué te opondrías firmemente a chicas que reciben atención COMO TÚ y no tienen absolutamente nada????” (El videoclip del tema “Ice cream” -una colaboración de Gomez y el grupo de K-Pop Blackpink en 2020- presenta a la cantante luciendo su figura y comiendo helado).

De inmediato los fans de Selena Gomez escribieron mensajes señalando que Britney malinterpretó las palabras del discurso y les extrañaron las indirectas, tomando en cuanta que la intérprete de “Love you like a love song” fue una de las invitadas a la boda de Spears con Sam Asghari, que se llevó a cabo hace unos meses.

También te puede interesar:

-Selena Gomez revela sus planes de casarse y tener hijos

-Britney Spears posa desnuda en la playa y envía un fuerte mensaje a su madre Lynn