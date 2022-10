VIDEO: Alfredo Adame se va de fiesta en plena recuperación y su médico lo llamó para regañarlo

Una vez más el actor y conductor mexicano, Alfredo Adame ha preocupado a sus fanáticos, pues a pesar de que aún no han sanado por completo sus heridas en el ojo, el actor se fue de fiesta.

Fue el mismo ex conductor de ?Hoy?, quien compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos del evento al que asistió hace algunos días, en donde estuvo con otros creadores de contenido y personalidades, así como miembros de la prensa a quien les dio detalles de sobre cómo va su caso.

El polémico actor acudió a la fiesta de cumpleaños de Rodrigo Fragoso, productor de televisión y mánager, pese a que aún tiene una herida en su rostro.

Ya que hace algunos días fue sometido a una cirugía debido a las lesiones que le ocasionaron dos sujetos que le propinaron una golpiza tras una balacera cerca de su casa en la alcaldía Tlalpan, caso que aún sigue activo debido a la muerte de dos víctimas y la agresión contra la celebridad de televisión.

Fue este fin de semana, cuando Alfredo Adame mostró un poco de lo que se vivió durante la fiesta de su amigo, en donde aseguró que se estaba “recuperando” al posar con dos de las invitadas.

Sin embargo, durante la fiesta el ex conductor del programa Hoy admitió que recibió la llamada de su médico, quien lo regañó por acudir a un evento cuando todavía está sanando su herida, pues tuvo una cirugía en su ojo que corría el riesgo de tener desprendimiento de retina y perder la vista de ese lado, esto de acuerdo a lo que narró el propio actor.

“Vengo regañado porque la doctora me cachó que lo publicó Rodrigo en sus redes y todavía me dice ‘¿cómo que estás en una fiesta?’, le dije ‘sí, doc’, me aventé como diez minutos ahí de tiro con ella; me dijo ‘bueno, ve una hora nada más y rapidito, nada de que te quedas ahí y aguas con la cara'”

