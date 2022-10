“Es un jugador ultra limitado y súper torpe”: aficionados del Ajax destrozan al mexicano Jorge Sánchez

El Ajax de Ámsterdam sufrió un duro golpe en la UEFA Champions League. El conjunto neerlandés comenzó muy bien el torneo, pero con el pasar de los partidos se fue desinflando. El equipo de la Erevidisie está matemáticamente eliminado de la Liga de Campeones y en las redes sociales señalan al mexicano Jorge Sánchez.

El partido ante el Liverpool podía mantener con vida al conjunto de Países Bajos. Pero los neerlandeses fueron superados ampliamente por el conjunto inglés y de esta forma los mandaron a pelear por un cupo en la UEFA Europa League. Este partido tuvo un principal señalado y fue el ex jugador de las Águilas del América, Jorge Sánchez.

El mexicano fue acusado de tener su grado de responsabilidad en los goles de Mohamed Salah, al haber perdido una dividida con Andy Robertson y también por haber perdido a Darwin Núñez en el segundo gol inglés que destruía las esperanzas de su club. A pesar de las molestias singulares con Sánchez, el chiflido y el reproche fue general al finalizar el partido.

Los reproches y críticas a Jorge Sánchez

Waar is die sanchez in hemelsnaam mee bezig man, wat een drama voetballer— Ryan (@Ryan_H2000) October 26, 2022 “Qué cojones hace Sanchez hombre, que drama futbolista”.

Stuur die Sanchez ff terug naar Mexico, hij bakt er helemaal niks van— derby XXX6 (@afc_derby) October 26, 2022 “Envía a ese Sánchez de regreso a México, él no hornea nada”

Wie die sanchez gescout heeft moeten ze direct ontslag doen— Mark (@sjekkiee234) October 26, 2022 “El que exploró que Sánchez debería renunciar de inmediato”.

Jorge Sánchez is geen professionele voetballer en ik ben Mexicaans. Hij is een ultra beperkte en super onhandige speler.— Sergio Cerón V. (@seancv90) October 26, 2022 “Jorge Sánchez no es futbolista profesional. Es un jugador ultra limitado y súper torpe”

Jorge Sánchez ha teñido oportunidades

Estas críticas le caen como un balde de agua fría al mexicano. Sánchez había gozado de oportunidades en la temporada, pero ha sido contagiado por el mal rendimiento de club en general. Hasta ahora el mexicano ha jugado en nueve partidos con el club y ha podido aportar ofensivamente un gol y una asistencia.

