¿Florian Thauvin se va de Tigres de la UANL? Reportes señalan que el francés está en la cuerda floja del conjunto felino

Florian Thauvin llegó a México como uno de los fichajes más importantes de los últimos años. El futbolista campeón del mundo con Francia tuvo algunos buenos destellos en la Liga MX, pero esto no habría sido suficiente para la directiva de Tigres de la UANL. El francés podría abandonar el conjunto de Miguel Herrera.

El ex jugador del Olympique Marsella llegó al fútbol mexicano gratis en junio de 2021. Sin embargo, lo que la directiva se ahorró por su ficha lo invirtió en su salario al hacerlo uno de los jugadores mejores pagados de la Liga MX. Pero su participación no habría convencido del todo y estaría en la cuerda floja.

Según informaciones del periodista Vladimir García, Tigres de la UANL estaría bajo un análisis para determinar con cuáles jugadores se quedarán. Luis Quiñones, Jordy Caicedo y Florian Thauvin estarían en la en dicha lista.

El reporte señala que el club quiere liberar su plantilla de jugadores que no han sido formados en México y al mismo tiempo pretenden renovar su delantera. Bajo estas circunstancias no sería descabellado pensar en la llegada de Alexis Vega en sustitución de Thauvin.

Thauvin, un jugador de alto valor

Florian Thauvin ha jugado 38 partidos en la Liga MX desde su llegada en junio de 2021. En dicha cantidad de encuentros el francés ha anotado 8 goles y repartido 5 asistencias. El valor del europeo se ha mantenido. Según datos de Transfermarkt, Thauvin está valorado en $10.1 millones de dólares. Outrageous goal from Florian Thauvin to put Tigres 2-0 up over Monterrey in the #ClásicoRegio pic.twitter.com/JRcwqDIYBK— Daniel Smith (@DannyAdelante) March 20, 2022

