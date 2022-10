Guía completa de CR sobre la cocina de inducción

Estas placas y estufas podrían ser más costosas, pero calientan más rápido, permiten ahorrar energía y no incrementan la contaminación del aire interior.

Los estadounidenses están tardando en adoptar los electrodomésticos de inducción.

Según una encuesta representativa a nivel nacional realizada por CR en junio de 2022 a 2,103 adultos de EE.UU. (PDF), casi el 70% de las personas dijeron que podrían o considerar la inducción para su próxima cocina o placa de cocción, pero sólo el 3% tiene actualmente un aparato de inducción en su cocina. Esto puede ser consecuencia de que, en el pasado, las cocinas de inducción eran mucho más caras que las placas eléctricas radiantes. Y mientras que el cambio de una cocina eléctrica tradicional a una de inducción sólo requiere enchufar el nuevo aparato, el cambio desde una cocina de gas puede suponer un mayor costo de instalación.

La buena noticia es que los precios han bajado considerablemente -algunas placas de inducción cuestan ahora unos $1,000. Además, la recientemente aprobada Inflation Reduction Act (Ley de Reducción de la Inflación) asigna $4,500 millones a los estados para ofrecer reembolsos en la compra de nuevos electrodomésticos, incluidas las cocinas de inducción, lo que podría reducir tus gastos de compra e instalación de un nuevo electrodoméstico de inducción (descubre cuánto cuesta hacer el cambio, a continuación). Aquí encontrarás las respuestas a tus preguntas sobre la inducción, junto con las calificaciones de las mejores cocinas y placas de inducción.

¿Cómo funciona la cocina de inducción?

Las placas y cocinas de inducción tienen un aspecto casi idéntico a las placas eléctricas radiantes más comunes, pero se calientan de forma diferente. Las cocinas eléctricas radiantes tienen un elemento calentador bajo la superficie plana de vidrio cerámico que calienta el vidrio, que a su vez calienta la olla o sartén mediante una combinación de conducción y radiación. Una placa de inducción, por el contrario, crea un campo electromagnético que interactúa con la batería de cocina compatible con la inducción, induciendo el calor directamente sin necesidad de calentar el cristal de por medio.

Al no tener que calentar el cristal, las placas de inducción son entre un 5% y un 10% más eficientes energéticamente que las placas eléctricas tradicionales. También son capaces de calentar las ollas con mayor precisión gracias a sus controles digitales, y pueden hacer hervir los líquidos más rápidamente. De hecho, los quemadores de inducción de alta potencia pueden hervir una olla de agua entre un 20% y un 40% más rápido que las mejores cocinas de gas y eléctricas radiantes que hemos probado. Y como la placa de cristal se mantiene relativamente fría, los aparatos de inducción se consideran normalmente más seguros que los de otro tipo.

Por ejemplo, si dejas un quemador encendido y luego colocas un objeto inflamable, como una caja de pizza, la caja no se quemará porque el campo electromagnético sólo puede calentar objetos metálicos compatibles. Lo mismo ocurre con la piel: si rozas accidentalmente la placa de la cocina cuando el quemador está encendido, no te quemarás. (Eso sí, podrías quemarte con una sartén caliente mientras cocinas, o si rozas una zona calentada por la olla).

Otra ventaja de seguridad: la cocina de inducción, así como otros aparatos eléctricos, no produce emisiones tóxicas como las cocinas de gas. (Consulta “Cómo protegerse de los peligros ocultos en el hogar“).

¿Cuánto cuesta el cambio a la inducción?

Las cocinas y placas de inducción son algunas de las que mejor funcionan en comparación con los modelos de gas y eléctricos. Pero esta nueva tecnología tiene un precio ligeramente superior al de las cocinas y placas tradicionales.

Si estás sustituyendo una cocina o placa eléctrica, es muy probable que puedas cambiar a tu nuevo aparato de inducción conectándolo al mismo tomacorriente. La mayoría de las cocinas de inducción funcionan con los mismos enchufes de 240 voltios que las cocinas y placas eléctricas radiantes. Pero como la inducción calienta los alimentos más rápidamente, es probable que uses menos energía y puedas ahorrar en tu factura de electricidad.

Sin embargo, los aparatos de inducción pueden costar más: En nuestras calificaciones, las cocinas eléctricas de 30 pulgadas comienzan en $600, mientras que las cocinas de inducción de 30 pulgadas comienzan en $1,160. Y mientras que las placas de cocción eléctricas de 30 pulgadas comienzan en $630, las de inducción de 30 pulgadas comienzan en $950. ( Consulta nuestra tabla de precios, más abajo.) Puedes encontrar opciones de inducción por tan sólo un 5% más que un electrodoméstico comparable, pero los modelos premium pueden costar bastante más.

Si vas a sustituir el gas, el costo del cambio a la inducción será mayor porque probablemente necesitarás un nuevo tomacorriente y una línea de electricidad desde el tablero eléctrico de tu casa. El costo de un electricista oscila entre $50 y $100 por hora y una instalación sencilla puede durar entre 3 y 4 horas. Es posible que también tengas que pagar para tapar la antigua línea de gas. Además, los aparatos de inducción son más caros que muchos modelos de gas (que comienzan a partir de $505 en el caso de las cocinas y $700 en el de las estufas de nuestras calificaciones).

Ten en cuenta que la nueva Ley de Reducción de la Inflación asigna fondos para que los estados ofrezcan créditos de hasta $840 para las nuevas cocinas eléctricas, incluidos los modelos de inducción. Si estás pasando del gas a la inducción, también puedes ser elegible para un extra de $500 para compensar los costos del cambio. Estos fondos se administrarán a través de tu estado; para saber si puedes optar por ellos, consulta la Database of State Incentives for Renewables and Efficiency (Base de datos de incentivos estatales para las energías renovables y la eficiencia).

¿Es diferente cocinar con un aparato de inducción que con su cocina antigua?

Además de un control más rápido y preciso del calentamiento, notarás algunas otras cualidades distintivas de los aparatos de inducción.

Si estás cambiando a la inducción desde una la cocina eléctrica tradicional, tendrás el mismo número de quemadores que la mayoría de las placas eléctricas (los aparatos de 30 pulgadas suelen tener cuatro quemadores; los de 36 pulgadas suelen tener cinco). Pero mientras que una placa eléctrica típica tiene sólo uno o dos quemadores de alta potencia, las placas de inducción suelen tener tres o más, lo que es ideal si quieres hervir pasta y papas al mismo tiempo.

También te sorprenderá saber que las placas de inducción son más fáciles de limpiar que las eléctricas radiantes. Esto se debe a que una placa eléctrica radiante se calienta tanto que cualquier derrame de la cocción puede quemarse en la superficie. Eso no sucede en el cristal más frío de las placas de inducción: incluso si se derrama algo pegajoso mientras cocinas, normalmente puedes limpiarlo con una esponja. Pero hay una cosa que no cambia: las cocinas de inducción tienen hornos eléctricos normales, y se calientan como lo haría cualquier cocina eléctrica, con elementos calentadores en la parte superior e inferior de la cavidad.

Si estás pasando a la inducción desde el gas, ninguna cocina eléctrica (de inducción o no) puede igualar la respuesta visual que ofrece una llama. Pero algunas placas de inducción cuentan con una “llama” artificial: anillos de luces LED en el borde delantero del quemador que brillan más a medida que se aumenta el calor. Los amantes del gas pueden sentirse más cómodos con las placas de inducción que ofrecen LEDs llamativos, como la Samsung NZ30K7880UG de nuestras calificaciones, en lugar de las que tienen un brillo sutil.

Otros modelos pueden tener sólo pequeñas luces indicadoras en el panel de control para avisarte cuando un quemador está encendido. Y cuando uses por primera vez la inducción, nuestros expertos aconsejan bajar el calor para las recetas hasta que te acostumbres al calentamiento más rápido de la inducción, para evitar que las cosas se quemen o hiervan.

Si pasas de una cocina de gas a un modelo de inducción, puede que también te guste más la parrilla: En nuestras pruebas, las cocinas eléctricas son mucho mejores que los modelos de gas a la hora de asar, y los modelos de inducción no son una excepción: todos los modelos de inducción en nuestras calificaciones logran un puntaje de Bueno o mejor para asar. Los mejores modelos calientan uniformemente y se calientan a tope, lo que significa que las carnes se doran muy bien o la pasta ziti se hornea perfectamente.

¿Cómo puedes saber si tus ollas y sartenes son compatibles con la inducción?

Hay una prueba sencilla que puedes usar para estar seguro. ¿La clave? El magnetismo.

Hemos agrupado los mejores utensilios de cocina de nuestras pruebas que funcionan con la inducción, desde ollas y sartenes de acero inoxidable hasta hornos holandeses y sartenes de hierro fundido.

¿Cuáles son las mejores placas y cocinas de inducción?

Hemos recopilado las mejores opciones de nuestras extensas pruebas de laboratorio:

– Las mejores placas de inducción

– Las mejores cocinas de inducción

Además, más información sobre la cocina de inducción:

– Ventajas y desventajas de las cocinas y placas de inducción

– Las cosas sorprendentes que aprendí cuando cambié mi cocina de gas por una de inducción

– Lo que la Inflation Reduction Act podría significar en tu próxima compra de electrodomésticos.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en el número de noviembre de 2022 de la revista Consumer Reports.

