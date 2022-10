Horóscopo de hoy de Nana Calistar 27 de Octubre de 2022

PISCIS

Se aproxima un viaje o comenzarás a planear una salida. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Sueños premonitorios que te revelarán muchas cosas que están por pasar, no pienses tanto en los problemas que te aquejan y échale todas las ganas para lograr tu meta y objetivos. Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo. Si tienes una relación la desconfianza, los celos y las mentiras podrías dañar lo que has construido. No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas y fregaderas que te ap3ndej4n o te hacen cometer errores, no te culpes por errores del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable. No ruegues ni mendigues cariño a quien no le importas, no te bajes más de tu nivel, no comas alimentos que sabes que te están haciendo bolas el engrudo y no esperes nada de nadie, solo así empezarás a ser feliz. Ten cuidado con negocios en estos días pues podrías ser víctima de un fraude.

ACUARIO

En cuestión de amor tienes shingos de posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa un shingo. Muchas veces te dejas caer o vencer bien fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar. Se enfermará un familiar. No te preocupes tanto sino has logrado consolidar una relación, pues no son los tiempos correctos para ti, en la medida que avancen los días conocerás una persona que llegará a tu vida por una red social o por una amistad, muchas posibilidades de que se dé una relación duradera. Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca pues no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones. No permitas que comentarios negativos te shinguen, recuerda que si esas personas son perras tú eres perra y media. Deja las cosas en claro con quien ha existido enfrentamientos, sino se aguanta no se lleven. Empezarás a madurar muy pronto pues estás en una etapa en que tu bienestar es lo más importante, date tiempo para ti, no trates de resolverles la vida a las demás personas sino has podido resolver la tuya.

CAPRICORNIO

No te mortifiques por chismes, la gente sin qué hacer en eso gasta tu tiempo y solo quiere que la tomes en cuenta, en la medida que se te resbalen sus fregaderas dejarán de estarte fregando. Ponte las pilas en cuestión de proyectos pues muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes. Posibilidades de crecimiento personal se aproximan, necesitas estar bien en tu interior para que dichas situaciones se muestren de manera positivas. No descuides a tus amistades, algunas veces te metes shingos en tus cosas y cuando quieres convivir con ellas ya no se puede. Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia. No temas a cambios y nuevas oportunidades, amores del pasado regresa con más fuerza posibilidades de revivir la llama del amor, no confíes nuevamente, mantén siempre la guardia para evitar que te hagan daño y puedas volver a salir lastimado o lastimada. Mucha atención a tus comentarios sobre otras personas pues podrías cometer equivocaciones que te meterán en un shingo de problemas. Cuida mucho la parte de tus sentimientos, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañen y traicionen, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor.

SAGITARIO

Inicias una etapa muy perra en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y a ser más hijo e hija de la shingada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas. Un vecino anda ladrando shingos de tu reputación. Problemas con familiares a causa de malos entendidos y envidias. Tienes un buen corazón y tu familia constituye algo muy importante sin embargo caes mucho en provocaciones debido a que no saben comprender y aceptar tus decisiones. Grandes cambios y posibilidades de conocer nuevas personas entre ellas se visualizan 2, una de ellas ya tiene una relación y la otra persona está soltero o soltera, piensa bien hacia donde te diriges y lo que buscas, no cometas esos errores que ya cometiste y tanto te lastimaron. Si una relación está destinada a mantenerse oculta aléjate y no seas tan pendejo o pendeja que solo te quieren pa chingarte la caricia y cuando menos lo esperes te van a mandar al chorizo. No es que no creas en el amor, el problema es que has recibido tantos golpes que te cuesta volver a confiar, sin embargo, en próximas fechas nacerá una ilusión por una persona que conocerás en las próximas semanas. No busques la manera de caerle bien a todo mundo pues jamás lo lograrás, recuerda que no somos moneditas de oro.

ESCORPIO

Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Cuídate mucho de enfermedades respiratorias y malestares gástricos, estas comiendo muchos irritantes y cosas que te inflaman, bájale a las harinas, refrescos y picantes pues solo te están fregando tu cuerpazo criminal. Ten cuidado con una caída o con accidente. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Podrías entrar en un conflicto debido a no saber qué decisión tomar, recuerda que la última palabra la tienes tu, pon atención a tus sueños y a ese sexto sentido que te caracteriza para que sigas lo que te dicta tu corazón. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti. Posibilidades de conocer en persona a un ser que conociste por una red social, te va a caer muy bien, pero al final te darás cuenta de que es completamente distinto o distinta a lo que muestra tras la pantalla. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas. Te decepcionarás mucho de una amistad. Salida a fiesta o con amistades, no tomes mucho pues podrías aflojar a la persona equivocada.

LIBRA

No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una shingada noche de calentura. Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer esta semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece. Una situación se presentará en estos días y te hará darte cuenta de muchas cosas que desconocías, no metas la mano al fuego por alguien que solo te ha dado dudas, mentiras y decepciones. Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad. Es importante que tengas bien presente que nadie va a meter las manos al fuego por ti, aprende a resolver tus shingados problemas solo y hacerte responsable de tus actos. Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. No pierdas esa oportunidad.

VIRGO

Cambios repentinos de humor podrían poner hasta la madre a quien te rodea, eres una persona muy capaz y no sabes lo que es la necesidad, te shinga saber que necesitas algo y no lo tienes, naciste pa ser rico o rica, si eso es lo que necesitas para tu felicidad pon todo tu empeño en lograrlo y que te valga madre comentarios negativos de personas fracasadas. Si ya tienes quien te gratine el mollete no compliques la relación algunas veces eres muy exigente al punto de poner hasta la madre a tu pareja por cuestiones sin importancia. Un ex amor se pondrá en contacto contigo. En caso de tener pareja pon atención a sus comportamientos, si notas algo raro en su actitud a poner las cartas sobre la mesa que probablemente haya ciertas cuestiones o situaciones que te ha estado ocultando. Ten presente que la vida es una, disfruta lo que tienes y manda a la shingada todo eso que te hace daño o afecta. Momentos de pensar bien qué es lo que quieres, buscas y necesitas en tu vida, muchas veces descuidas tus proyectos importantes por atender cuestiones que no te dejan nada. Podría presentarse una oportunidad para realizar un negocio, te irá super bien, solo checa con quien te relacionas pues habrá personas que querrán pasarse de listos.

LEO

No te deprimas por lo que no tienes y aprovecha eso que te rodea y realmente te hace feliz. Es importante que entiendas que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no pierdas tu tiempo con quien no hace ni madres por estar a tu lado y aprovecha a quien de verdad te busca y hace todo por tenerte en su vida. Una amistad será traicionada por su pareja y quizás necesite mucho de tu apoyo. Un dinero extra de un pago pendiente está por llegar. Relaciones familiares se fortalecerán. Es posible que el amor no llegue en este tiempo, no te sientas mal y no pienses que no naciste para amar, debes aprender a vivir en soledad, pero también a disfrutar tu soltería, dale vuelo a la hilacha y disfruta cada momento que la vida te ofrece, no tengas miedo al sexo ni a la aventura pues ten presente que vida solo tienes una, disfrútala. Un sueño te dejará mucho que pensar. Acércate a quien te busca, aléjate de quien te busca solo por interés. Una amistad siente cierta atracción hacia ti, pero le da shingos de pena acercarse por miedo a que le rechaces. Una fiesta o evento al que nos serás requerido se aproxima.

CÁNCER

Viene evento social o reunión muy perra te la pasarás de lo mejor. Siempre fuerte y optimista. La venganza siempre será tu mejor platillo, pero alguna vez te cansas de que las cosas siempre sean de esa forma. Un familiar se va a enfermar. Nuevos amores se pronostican, uno de ellos lo conocerás por medio de una amistad muy cercana. Una traición de una amistad o familia está por llegar, te va a hacer sentir mal y te decepcionarás por completo. El amor solo cambia de cama así que deja de pensar que nadie nació para ti. Tu carácter y las situaciones del pasado son quienes te han moldeado tu forma de ser y esencia, no te sientas mal sino quedan rastros de la persona que fuiste al final la vida misma te preparó para ser tan perro o perra como eres y poder enfrentar el mundo. No temas a cambios en el área sentimental, es momento que seas más cabrón o cabrona, disfruta del sexo, de las relaciones, pero también de la soltería, algunas veces te complicas un shingo la vida por no poder consolidar algo duradero, a veces es mejor estar solo o sola que estar sometido a una relación enfermiza que shingue tu libertad. A la miércoles personas que te sacan de tu circulo de estabilidad, necesitas poner tu vida en orden para lograr encontrar esa paz que necesitas y que tus proyectos comiencen a fluir de la mejor manera.

GÉMINIS

Cambios o arreglo de documentación, es posible que inicies dieta o entres algún programa de ejercicio, haces bien pues te vendrá super a tu shingada figura, así como a reducir el estrés. Te vas a enterar que una amistad te está tomando el pelo. Tienes amistades muy fieles sin embargo traes dos que tres que solo te buscan por puro interés y cuando necesitan algo sino ni se aparecen. Ten cuidado con accidentes o caídas y golpes porque estarán a la orden del día. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas. Eres de buen corazón y se preocupa por tu familia, pero sueles cometer errores al querer cambiar tu forma de ser para poder encajar con algunas personas que no pertenecen a tu clase. Un viaje con familia o amigos se presentará en próximas fechas. Si ya tienes una relación cuida la parte de los celos y la inseguridad pues podrías meterte en problemas con tu pareja. Ten cuidado con bajar la guardia, aprende a tener desconfianza de las personas que te rodean así la traición no será tan dolorosa. No temas para decir lo que sientes, si se ofenden ni pedo, no te guardes ya nada y se más sincero contigo y las personas, recuerda que no decir lo que sientes a la larga puede complicar varias cosas.

TAURO

Ten presente que la vida es una, no la desperdicies pensando en quien ya se fue o en quien te fregó la vida, tus pensamientos deben de girar en torno a cuestiones positivas para atraer dichas energías, al final el karma hará su trabajo con ellos y contigo. Pon atención a tu vida antes de querer resolverle la vida a todo mundo, te enfocas mucho en cuestiones que no deberían de ser de tu importancia al punto de descuidar las cosas que en realidad deberían de ser tu centro de atención. Siempre que requieras una opinión o consejo que sea de tu familia pues muchas de tus amistades podrían darte un consejo equivocado solo para lograr que no avances o te quedes estancado. En las cuestiones del corazón sentirás necesidad de una pareja, recuerda que necesitas estar bien en tu interior antes de iniciar una relación. No guardes rencores por quienes te fregaron la vida en el pasado, a la shingada y bye con sus vidas. A veces por querer ayudar a todo mundo dejas cuestiones pendientes. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado

ARIES

Es posible que en el transcurso de estos días te llegues a sentir algo triste por cuestiones del pasado y planes y proyectos que no te funcionaron, no pierdas el piso y no regreses a lo que ya pasó o fue. Hay muchas posibilidades de que llegue a tu vida una persona que va cambiar tu manera de pensar, recuerda que si la persona con la que estás o conocerás ha mejorado algunos de tus defectos estas con la persona correcta, no idealices tampoco al ser amado y velo tal cual, sueles enamorarte demasiado de tus parejas y por eso es que al final terminas sufriendo. Una posibilidad de cambio en tu vida está por llegar, se presentará cierta situación que moverá la forma de actuar con las demás personas. Cambios importantes esta semana, sentirás algo dentro de ti con ganas de salir, aprende a ser más expresivo y mostrar tus sentimientos, el daño que te hicieron anteriormente ya pasó, así que deja ya esas shingaderas en el pasado y checa bien la oportunidad que tienes a tu alrededor pues ahí podría estar la clave de tu felicidad. No gastes el dinero que no tienes en cosas que no necesitas, algunas ocasiones gastas a lo p3ndejo y después ya no encuentras la shingada salida. Hay una persona de piel blanca que te andará rondando, cuídate un shingo de ella pues podría dañarte con comentarios negativos sobre ti los cuales los contará y dirá a otras personas.