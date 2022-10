“Mientras estábamos ahí hubo un enfrentamiento”: Habla el fotógrafo que ingresó a campos de entrenamiento del CJNG

Ingresar como reportero gráfico a un territorio dominado por un cártel de la droga en México no es nada fácil, y mucho menos adentrarse en un campo de adiestramiento de estas organizaciones criminales, lo que representaría prácticamente una misión suicida.

Sin embargo, esto fue lo que hizo un fotógrafo colaborador de la agencia Cuartoscuro, al documentar cómo es un centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán.

Mauro, como se hizo llamar para omitir su nombre real y de esta manera resguardar su integridad, concedió una entrevista al diario El Sol de México en la que narró su experiencia con este grupo criminal.

Para empezar, señaló que lograr este objetivo no fue nada fácil, pues le tomó más de un año obtener el permiso del CJNG para llegar a ese sitio, ubicado en el municipio de Tepalcatepec. Una vez en el campamento, le concedieron alrededor de seis horas para fotografiar las actividades del grupo delincuencial.

“Mientras estábamos ahí hubo un enfrentamiento al ladito; ta-ta-ta-ta-ta, y ahí se estaba escuchando todo, pero nos aseguraron que no iba a pasar nada”, reveló el fotógrafo durante la entrevista.

Testimonios de habitantes del municipio de #Tepalcatepec, en la #TierraCaliente de #Michoacan, relatan que el #CJNG tiene instalados centros de adiestramiento para sus sicarios en las vastas extensiones de cultivo de limón.https://t.co/lMzV89IXxP pic.twitter.com/BTV6K95zC1 — Seguridad y Defensa (@aisdmx) October 25, 2022

Durante su permanencia en ese campo de entrenamiento, pudo observar a hombres portando armas largas, chalecos antibalas y vestimenta tipo militar. Aunque no pudo comprobar si había niños, detectó la presencia de al menos una mujer.

Mauro detalló que los miembros del cártel entrenaban, se turnaban las guardias, había días de descanso, jóvenes de 23 o 24 años decididos a todo. “No es una rueda de prensa o una manifestación, es el grupo más buscado del mundo”, declaró a El Sol de México.

Pero no solo se trató de tomar fotografías, ya que, de acuerdo con su relato, pudo conectar con ellos, que le platicaran de las cosas que pasan, con los que están peleando y cómo son.

Pese a ello, asegura que no tiene relación alguna con el CJNG ni conoce siquiera a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Por el contrario, reveló que el miedo no deja de existir, pues si bien los grupos criminales no lo han amenazado, al estar ahí su teléfono comenzó a fallar.

“No quiero que me involucren con ningún grupo, no soy un narco. Van a pensar que tengo acceso al Mencho, pero yo no estoy buscando eso, yo estoy buscando las historias. Si alguien me invita a tomar fotos voy a donde suceden las cosas, he tomado fotos de movimientos sociales, no voy a delimitar mi trabajo”, aseguró.

Sobre si se arrepiente de su trabajo, aseveró que no, pues le atrae la idea de retratar al México que no es el de los periódicos de todos los días, donde la gente asume lo que es y no esconde.

