“¡Qué agallas, muchacho!”: Niño que saltó la valla de seguridad y echó tremenda carrera para conocer al Checo Pérez contó qué le dijo su ídolo

Este jueves se volvió viral un video en el que Checo Pérez y un niño son protagonistas, ya que es la historia del momento en que el pequeño ve la posibilidad de conocer a su ídolo, da un gran salto para pasar la valla de seguridad y corre a toda velocidad durante varios metros hasta que llega cerca de donde está el piloto, pero lo detiene la seguridad; luego el jalisciense se percata de la situación y pide que lo dejen acercarse.

Sergio Pérez se encontraba atendiendo a los medios de comunicación para brindar declaraciones sobre su próxima participación en el Gran Premio de México cuando fue sorprendido por el jovencito que logró llegar hasta le desde una distancia considerable. Como recompensa a su tesón, el piloto de Red Bull Racing accedió a la petición del pequeño de firmarle su gorra y tomarse una foto con él.

“Nada más me dijo ‘qué agallas muchacho’”, comentó lleno de emoción Leonardo, el joven temerario que no dudó en correr hacia su ídolo en cuanto vio la oportunidad.

“Me dijeron si tienes miedo a morir no nazcas y vi al ‘Checo’ Pérez y dije ‘pues lo vale’ y me brinqué. Primero escuché que chiflaron y me asusté, corrí rápido y me agarraron (el personal de seguridad), pero Checo me dijo que fuera con él. Lo abracé, le pedí que me autografiara la gorra y me tomé una foto con él”, aseguró.

Vale mencionar que el video que compartió la Escudería Telmex es sólo una parte de lo que realmente sucedió, ya que sus cámaras no captaron la historia completa del joven, algo que sí hicieron sus familiares y lo publicaron en TikTok.

En ese otro clip se ve cómo se gesta la idea y se aprecia el gran salto sobre la valla, además de la carrera del joven desde otro ángulo, el de todos los espectadores que se encontraban viendo de lejos al piloto de Fórmula 1, quienes después celebran su exitoso regreso coreando al unísono “sí se pudo, sí se pudo”.

