Ronaldo ignora a Cristiano en su lista de mejores jugadores de la historia, Messi sí está

Ronaldo Nazário, el exfutbolista mejor conocido como “El Fenómeno”, compartió un listado con nombres de quiénes cree que son los máximos representantes en la historia del balompié y sorprendió que no haya incluido a Cristiano Ronaldo ni a su compatriota Neymar.

Durante una entrevista con The Guardian, Ronaldo eligió sólo a 7 jugadores y se incluyó a sí mismo, a pesar de que no le dieron límite.

“Creo que hay un grupo de jugadores muy especial, donde tienes a Diego Maradona, Lionel Messi, (Johan) Cruyff, (Franz) Beckenbauer, Pelé, (Marco) van Basten, Ronaldinho. Yo me incluiría entre ellos”, manifestó.

“O Fenómeno” dio su lista de los mejores jugadores de la historia en una nota con “The Guardian” y dejó afuera a CR7.



¿Estás de acuerdo con los nombres que eligió el brasileño? #FoxSportsArgentina #Ronaldo #Maradona #Messi #Cruyff #Beckenbauer #Ronaldinho #VanBasten pic.twitter.com/FUtXv4Gygy — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) October 25, 2022

Aunque no mencionó a Cristiano Ronaldo, considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas del siglo XXI, “El Fenómeno” hizo alusión a su “tocayo” y los próximos que podrían llegar al fútbol.

“La gente me llama ‘Ronaldo original’, pero no soy el único y vendrán más y quizá serán mejores que yo en todo”, acotó.

Sobre su compatriota Neymar, el exfutbolista no ocultó su admiración por él, a pesar de no haberlo incluido y dejó entrever que su comportamiento extra cancha puede causar polémica, pero dejo claro que eso es algo que a él no le importa.

“Si hablamos específicamente de futbol, dudo que haya alguien que no lo ame. Su vida privada trasciende el futbol, pero no me interesa. Es atrevido, tiene habilidad, tiene variedad, es rápido, hace goles y tiene personalidad”, expresó.

“Se puede comparar a Neymar con Messi y Cristiano Ronaldo, aunque sean ‘de otro planeta’. Neymar es una cosa dentro del campo, fuera es otra, entonces la gente mezcla mucho las cosas”, concluyó.

También puede interesarte: