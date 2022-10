Trump se siente “traicionado” por DeSantis y lo deja fuera del mitin que celebrará en Florida

Desde hace un par de semanas corre como pólvora que la relación entre Donald Trump y Ron DeSantis no es la mejor, rumor que el día de hoy se ha intensificado después de que se dio a conocer que el exmandatario realizará un mitin en Florida en pro del senador Marco Rubio y el gobernador del estado no está invitado.



El exmandatario asistirá a un mitin en apoyo de la campaña de relección de Marco Rubio en la Feria y Exposición del Condado de Miami-Dade el próximo 6 de noviembre, dos días antes de los comicios de mitad de mandato.



Político reveló que a la celebración no acudirá Ron DeSantis quien se enteró por terceras personas del evento.



Una persona cercana a DeSantis le dijo al medio antes señalado que organizar un mitin para Rubio es como “un codazo en la garganta de Ron“.



Se cree que la mala relación que pudiera existir en este momento entre el exmandatario y el gobernador se debe a que ambos están considerando postularse para presidente en 2024 como la nominación republicana.



El medio antes señalado indicó que Michael Binder, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Norte de Florida, dijo que Donald Trump posiblemente se sienta “traicionado” por el hombre al que protegió durante años e incluso respaldó para gobernador en 2018 y “ahora parece alejarse de él de un posible enfrentamiento para liderar el Partido Republicano”.



“Está bastante claro que estos dos no tienen una buena relación personal, y aunque gran parte de la política es transaccional, las relaciones personales sí importan”, dijo Binder a Newsweek.



Además, DeSantis no ha buscado el respaldo de Trump en su campaña electoral para gobernador y días atrás anunció que apoyaría al candidato republicano Joe O’Dea, quien es conocido por ser un crítico muy activo contra el exmandatario.



Sobre el próximo mitin, un portavoz del expresidente le dijo al medio antes citado que la medida no es un desaire intencional contra el gobernador de Florida, sino que es parte de una gira de cuatro fechas por el país en la que Trump se embarcará en los días previos al exámenes parciales, dejando entrever que la relación entre ambos políticos no está fracturada, aunque los hechos muestren lo contrario.

