Personas con talla baja aprovechan su día para crear conciencia contra la discriminación y las burlas

Laura Casados y su esposo Julio Maldonado conmemoraron el Día Mundial de las Personas con Talla Baja creando conciencia sobre lo mucho que falta por hacer para que esta población cuente con las adaptaciones que necesitan en los sitios públicos para integrarse a la comunidad.

“El 25 de octubre es considerado el Día Mundial de las Personas con Talla Baja, gracias al actor Bill Barty, quien fue nuestro defensor, y se tomó su día de nacimiento para conmemorar la lucha de miles de personas como nosotros”, dice Laura Casados, quien es presidenta del capítulo Los Ángeles de la organización Little People of America (LPA) Gente Pequeña de América en español.

Agrega que todo el mes de octubre es considerado el mes para crear conciencia sobre las personas con talla baja.

“Esta propuesta de dedicar un día a las personas de talla baja, nació en México; y un grupo trabajamos muy duro para que se hiciera realidad y pudiéramos ser visibles, y decir no a la discriminación, a las burlas y a los señalamientos”.

Pero también dice que luchan por una cultura de inclusión y respeto para las personas de talla baja.

“Queremos que nos traten y respeten como a cualquier otra persona”.

De izquierda a derecha Bertha Negrete con su hijo Ángel, y Laura Casados y su esposo Julio Maldonado. (Cortesía)

Dice que después de que se aprobara en México una ley que declarara el 25 de octubre como Día Nacional de las Personas con Talla Baja, se sumaron otros países como Brasil, Bolivia, Colombia, Argentina y Perú; y está en proceso de aprobar una ley similar, Venezuela, Paraguay y Chile.

“El propósito es poder llegar a la ONU para que sea considerado el Día Mundial de las Personas con Talla Baja; pero por lo pronto este mes, más de 60 países conmemoraron el día como pudieron y se vistieron de verde”.

En el caso de Los Ángeles, dice que ella y su esposo fueron a una escuela donde hacían bullying a un niño de talla baja para dar una plática.

“También les ponemos actividades para que vivan en carne propia todos los trabajos que pasamos las personas con talla baja”.

Julio Maldonado, productor de radio musical y DJ, nació en Los Ángeles, y cuenta que durante su infancia mientras iba a la escuela, lo que más recibió fueron palabras ofensivas, debido a su talla baja.

“Se burlaban de mí, me hacían comentarios ofensivos al compararme con otras personas famosas y me ponían sobrenombres. Eso a lo largo de mi vida, me ha afectado de una u otra manera”.

Pero dice que algo que le ayudó mucho es que siempre estuvo acogido por sus amigos que lo protegían de los “bullies”, y si algo pasaba, ahí estaban para defenderlo.

“A pesar de mi situación, tuve una infancia bastante buena”.

Laura, originaria de México quien vino a vivir a Los Ángeles cuando se casó con Julio, cuenta que pensaba que aquí todo era perfecto en cuanto a las facilidades para las personas con talla baja, pero se sorprendió al darse cuenta que faltan muchas cosas para mejorar.

“Si bien Estados Unidos tiene muchas más rampas que en México, aún sigues encontrando calles donde no las hay, o árboles que se están saliendo de las banquetas, y hacen imposible que un usuario de silla de ruedas pase por ahí”.

Debido a su condición y a las 19 cirugías que tiene en sus piernas, Laura no puede caminar largas distancias o estar parada por mucho tiempo, y tiene que valerse de una silla de ruedas eléctrica para movilizarse.

“Recordemos que la talla baja es considerada como una discapacidad. En México nos costó mucho trabajo que nos reconocieran como personas con discapacidad”.

Algo gracioso es que nunca se pueden ver en los espejos de los baños públicos. “O nos vemos la frente o no nos vemos nada. No es algo indispensable, pero uno se siente bien de verse de cuerpo completo”.

Agrega que les gustaría tener más comunicación con las autoridades para educarlos en el tema y trabajar en conjunto para mejorar la calidad de vida de las personas con talla baja.

Laura Casados y Julio Maldonado dan una plática de concientización sobre la población de talla baja. (Cortesía)

Los desafíos de una madre

A los 8 meses de que nació su niño Ángel José, a Bertha Negrete le confirmaron que había nacido con talla baja por alguna cuestión genética, aún cuando en su familia no había antecedentes.

“Me sorprendí y me preocupé al mismo tiempo, y empecé a buscar ayuda”.

Ángel José ha vivido sus 11 años de vida en medio de terapias y cirugías para enderezarle la espina dorsal, le han puesto placas en las rodillas, y le quitaron las anginas y la adenoides.

“Pese a todo lo que ha pasado, mi hijo es un niño alegre y amable. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles le ha dado mucho apoyo en sus clases. En la escuela, le permite entrar al baño de las enfermeras para que tenga más privacidad”.

Aunque esto no ha evitado que algunos compañeros lo hagan objeto de burlas. “También en la calle todavía hay mucha gente se le queda viendo y lo apunta, y hasta le toman fotos con sus teléfonos”.

Bertha dice que le gustaría ver más bancos para la población de talla pequeña principalmente en los baños de los lugares públicos.

“Los necesitan para abrir las puertas, sentarse en el inodoro y para los lavabos”.

Solo en algunos lugares como hospitales y grandes almacenes como Target los tienen, pero eso no lo ven en los grandes parques temáticos del sur de California, como Disney y Universal Studios. “No se ponen a pensar en las personas con talla baja”.

Bertha dice que algunas veces, su hijo cuando iba creciendo, le preguntaba por qué no era como su hermano o el resto de la gente en cuanto a estatura.

“Mi respuesta ha sido, pedirle que no se compare con nadie porque cada quien es diferente”.

Esta madre dice que lo único que le gustaría es que hubiera más respeto para la población de talla baja y más facilidades públicas adaptadas a sus necesidades para que puedan llevar una vida independiente, y se sientan que son parte de la sociedad.