Rafa Puente Jr. es oficialmente nuevo DT de Pumas y espera gestionar el vestuario entre estrellas como Dani Alves y los campeones sub-20

Se confirmó lo que se venía adelantando desde hace varios días y es que Rafa Puente Jr. se convirtió en nuevo DT de los Pumas y espera llevar adelante un proyecto en el que combine la presencia de estrellas consagradas como Dani Alves, Eduardo Salvio y Juan Dinenno con el talento joven. Aemás buscará la manera de darle cabida a los campeones sub 20 que acaban de llevarse el campeonato de la categoría por primera vez en una llave final en la que derrotaron al Atlas.

“Respecto a Dani, está considerado, tiene contrato. No hemos hablado de ese tema y muchos más y claro que está considerado y se presentará“, dijo Puente del Río sobre el brasileño con más títulos en la historia del fútbol.

“Gestionar un vestidor ha sido sencillo porque parto del nosotros antes que el yo. Los intereses colectivos por encima de lo individual y la organización está por encima de cualquier futbolista se llame como se llame. Luego hablando de frente con el jugador y así se hace sencillo manejar un vestidor”, prosiguió el nuevo entrenador de los Pumas.

Mayor oportunidad para los jóvenes

Puente del Río es de la idea que los jóvenes merecen mayor oportunidad, en este sentido es clave para el poder contar con los actuales campeones sub 20. Dentro de su nuevo proyecto tiene a los jóvenes como piezas importantes del futuro de la institución universitaria. Es por ello que el estratega se comprometió a aprovechar al máximo cada aspecto del plantel.

“Uno de los pilares más importantes de este proyecto será la Cantera, hay que potenciar a la Cantera porque hay jóvenes muy buenos“, reiteró.

“Yo siempre he pensado que uno de los valores más importantes es la congruencia y sería incongruente que como DT joven, no les brinde las oportunidades a ellos“, afirmó durante la rueda de prensa de su presentación. “Pase 9 años de mi vida en esta institución. Me sorprende lo mucho que ha crecido la Cantera. Conozco perfectamente las entrañas. Aquí me formé como persona”: @rafaelpuente #SoyDePumas #OrigenDeLaPasión— PUMAS (@PumasMX) October 28, 2022

El orgullo de volver a Pumas

Recordó los nueve años que pasó en el equipo y se mostró sorprendido por el crecimiento de la cantera de la institución, además destacó el orgullo que para el representa defender el escudo de los Pumas. “Pase 9 años de mi vida en esta institución. Me sorprende lo mucho que ha crecido la Cantera. Conozco perfectamente las entrañas. Aquí me formé como persona”, indicó. 🎙Nuestro presidente, el Ing. Leopoldo Silva, y vicepresidente deportivo, el Dr. Miguel Mejía Barón, presentan a Rafael Puente como director técnico del Club Universidad Nacional. #SoyDePumas #OrigenDeLaPasión https://t.co/6tUfzmBCRS— PUMAS (@PumasMX) October 28, 2022

Queda esperar el arranque de este nuevo ciclo en donde sonaron nombres como el del Tuca Ferretti pero que terminaron decantándose por Puente del Río, quien espera devolver la sonrisa a la fanaticada y a la institución.

También te puede interesar

. Pumas apuesta al talento mexicano y estaría presentando a Rafa Puente Jr. como su nuevo entrenador

. Dani Alves estaría interesado en comprar un equipo de fútbol en Portugal

. ¿El fracaso de Dani Alves con Pumas lo puede alejar del Mundial Qatar 2022?