Reinventan el enfoque de la seguridad pública en el Valle de San Gabriel

El miércoles se anunció el lanzamiento del primer programa móvil regional de respuesta para situaciones de crisis en el Valle de San Gabriel. Esta herramienta ayudará a responder a llamadas de emergencia no violentas, que podrían incluir a personas sin hogar o quienes sufren de problemas de salud mental y/o de comportamiento.

El programa “San Gabriel Valley Crisis Assistance Response and Engagement” (SGV CARE) es una colaboración multi-regional que incluye a las ciudades de South Pasadena, San Marino, Arcadia y Montebello, en asociación con Los Ángeles Centers for Alcohol and Drug Abuse (LA CADA).

“Hoy, estamos reinventando el enfoque del Valle de San Gabriel para la seguridad pública. Con la creciente crisis de salud mental y el aumento de personas sin hogar en toda la región, reconocemos la necesidad de apoyar a nuestro personal de respuesta a emergencias y a los residentes que se comunican en situaciones de crisis”, dijo la alcaldesa de Monrovia Becky Shelvin.

Cuando hay alguna llamada de emergencia que incluye a personas con problemas mentales o de comportamiento, una camioneta con dos personas, un licenciado clínico y un especialista de apoyo certificado o un consejero de uso de substancias, acompaña a la policía o los bomberos para responder apropiadamente.

Senador Anthony Portantino. (Jacqueline García/La Opinión)

“El objetivo es ayudar a mejorar los resultados tanto para los residentes como para los socorristas”, agregó Shelvin.

La alcaldesa, quien también es la presidenta de San Gabriel Valley Council of Governments (SGVCOG), dijo que el programa originalmente comenzó en agosto. Actualmente hay un equipo de crisis móvil de tiempo completo que brinda 40 horas de apoyo por semana a Arcadia, San Marino y South Pasadena los lunes, miércoles, jueves y viernes. El segundo equipo de crisis móvil de medio tiempo brinda 20 horas de apoyo a la semana a Montebello los días lunes y miércoles.

“Una vez que se desarrolle el programa completo, la esperanza es tener la capacidad de poder organizar una respuesta las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, dijo Shelvin.

Las operaciones del programa piloto están siendo financiadas mediante la Medida H del condado de Los Ángeles. El objetivo es poder proporcionar una respuesta alternativa, sin armas, y ofrecer un recurso de despliegue adicional para llamadas de servicios de salud mental y conductual no violentos mediante la desescalada y proporcionando los recursos y atención necesaria.

Fondos adicionales para continuar el programa

El senador estatal de California, Antony Portantino, otorgó $850,000 en nuevos fondos directos que obtuvo del presupuesto estatal 2022-2023 para el programa piloto. Con este dinero se podrá expandir el SGV CARE a otras ciudades del Valle de San Gabriel conectando a los residentes vulnerables con la ayuda necesaria.

El centro para el control y prevención de enfermedades reveló que el 44% de los adolescentes dijeron sentirse tristes y desesperanzados.

Portantino dijo en la conferencia de prensa que estas cantidades son devastadoras y no se asimilan al pasado cuando los jóvenes eran felices y energéticos pero la vida era diferente.

“No tuvimos diferentes desafíos en nuestras vidas, no había Covid, no había Internet, ni todas esas presiones sociales”, dijo el senador. “Y así hemos perdido a demasiadas personas por crisis de salud mental, por suicidio, por sobredosis de opioides”.

Portantino agregó que este no es el problema de una ciudad solamente, pero más bien son problemas colectivos y si se pone la voluntad colectiva detrás de la solución se puede marcar la diferencia.

“Está ese viejo dicho que dice, ‘si vas solo vas rápido, pero si vas acompañado llegas más lejos’. Esta es una colaboración de las ciudades que desean ayudar a las familias que están luchando, a los adolescentes que están luchando”, dijo Portantino.

Contó que hace más de 10 años él perdió a un hermano por suicidio y le sorprendió mucho ver que poco después más conocidos hablaban de la salud mental.

Portantino dijo que es importante normalizar este tema ya que cuando hay reuniones muchas personas ven fácil hablar de temas como el peso, el colesterol o el ejercicio, pero casi no se habla de la salud mental.

Por eso enfatizó que las llamadas de emergencia con problemas de salud mental no es un problema de la policía, es un problema humano y se debe abordar con un enfoque de salud creativo el comportamiento humano.

Al hacerlo, se asegura de que la persona que necesita atención la reciba, mientras que las fuerzas del orden público y los socorristas se ocupan de los problemas para los que están debidamente capacitados.

“Así libera recursos y salva vidas”, afirmó el senador.