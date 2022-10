0-5: Los Ángeles Lakers pierde otra vez y tiene su segundo peor inicio de temporada en casi 10 años

Los Ángeles Lakers siguen sin encontrar rumbo en la temporada 2022 y suman 5 derrotas consecutivas sin victoria, una racha negativa de casi 10 años.

El equipo angelino cayó este viernes 111-102 ante los Timberwolves de Minnesota liderado por Rudy Gobert y Anthony Edwards.

Sin Anthony Davis por molestias en la espalda y con Russell Westbrook partiendo desde el banquillo por primera vez desde 2009, Los Angeles Lakers se estrellaron ante los Minnesota Timberwolves con un 31 % en triples y 22 pérdidas de balón.

Rudy Gobert (22 puntos y 21 rebotes), Anthony Edwards (29 puntos) y el dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns (21 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) lideraron a los Wolves en un partido poco vistoso en el que LeBron James (28 puntos y 7 rebotes) fue el mejor los Lakers junto a Westbrook (18 puntos y 8 rebotes).

Con un penoso 0-5, este es el peor comienzo para los Lakers desde la temporada 2014-2015 (0-5), se acercan peligrosamente a su récord negativo del curso 1957-1958 (0-7) y son el único equipo de este año sin una victoria junto a los Sacramento Kings (0-4).

El domingo se enfrentarán a los Denver Nuggets de Nikola Jokic, que de no conseguir la victoria sería el peor arranque en más de 50 años. Lakers no ha perdido los primeros 6 juegos de la temporada desde la campaña 1957-1958 cuando la franquicia no pertenecía a Los Ángeles, sino a Minneapolis

Una de las claras señales del porqué los Lakers están siendo uno de los peores equipos de la liga es el porcentaje de tiro del equipo con 42 tiros de 177 intentos, lo que deja un nefasto 23.7 % de campo, el peor porcentaje de acierto para los primeros 5 juegos de la temporada en la historia de la NBA.

Lakers han perdido ante los vigentes Golden State Warriors (123-109), LA Clippers (103-97), Portland Trail Blazers (106-104), Denver Nuggets (110-99) y el más reciente contra los Wolves (111-102).

LeBron James sumó su partido 1,135 con más de 20 unidades, tras finalizar con 28 puntos, un récord que lo convierte en el máximo jugador con más encuentros de 20 puntos dejando atrás a Karl Malone. Aunque este récord queda en el olvido en una campaña que empezó de la peor manera para los Lakers.

