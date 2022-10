Cómo saber si una olla o sartén es compatible con la inducción

Aquí te enseñamos una sencilla prueba que puedes hacer para estar seguro

By Mary H.J. Farrell, Paul Hope

¿Te preguntas si tu sartén favorita funcionará en tu nueva y reluciente cocina de inducción? Aquí está la clave: el magnetismo.

“La consideración más importante para cocinar con un aparato de inducción es tener una batería de cocina de metal ferromagnético, como el hierro fundido o algunos tipos de acero inoxidable”, dice Gill Stansfield, decano adjunto de la Facultad de Innovación y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Johnson & Wales de Providence, Rhode Island. Él recomienda un sencillo truco para comprobar la compatibilidad con la inducción: Saca un imán de tu refrigerador y colócalo en el fondo de cualquier sartén de tu batería de cocina actual. Si el imán se pega, la sartén funcionará en un aparato de inducción.

Es posible que descubras que muchas de tus ollas y sartenes actuales pueden usarse con la inducción. Las excepciones incluyen algunas piezas antiadherentes que están hechas de aluminio, un material que no funciona con las cocinas de inducción. Pero aún así, merece la pena probarlas con un imán porque algunas sartenes antiadherentes están revestidas de otro metal magnético, lo que las hace compatibles. La mayoría de las sartenes de cobre tampoco son ferromagnéticas, pero algunas de ellas también están revestidas con metales magnéticos y funcionan en una placa de inducción.

Si tienes que reemplazar algunas ollas y sartenes que no son compatibles, la buena noticia es que los utensilios de cocina de inducción se han vuelto omnipresentes. Y los fabricantes de utensilios de cocina han mejorado mucho a la hora de indicar en la caja si sus productos son compatibles con la inducción. Pero en caso de duda, siempre puedes llevar un imán a la tienda y comprobarlo. En nuestras calificaciones de utensilios de cocina, les indicamos a nuestros miembros si una olla o sartén puede ser utilizada con una placa de inducción, basándonos en el material con que está hecha y en la recomendación del fabricante.

