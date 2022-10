Con una destacada labor del dominicano Framber Valdez, los Astros se imponen a los Phillies e igualan la Serie Mundial

El Minute Maid Park recibió el segundo encuentro de la Serie Mundial en el que los Astros se impusieron a los Phillies con pizarra de 5-2. La novena de Houston se sostuvo en una excelente labor del dominicano Framber Valdez que mantuvo en cero durante seis episodios a la ofensiva de Philadelphia y permitió a su equipo igualar la llave a un juego por lado.

Cabe destacar el despertar del venezolano José Altuve que desde el primer episodio logró un doblete profundo para levantar de sus asientos al público presente. Jeremy Peña también conectó doblete y Yordan Álvarez hizo lo propio para dar un registro a la franquicia de los Astros como los únicos en abrir un juego con tres dobles consecutivos.

#MLB Con este doble José Altuve acabó con la sequía pic.twitter.com/vENdy4lrrp — Dobleplay (@dobleplay11) October 22, 2022

Alex Bregman dijo presente con un vuelacercas impulsor de dos rayitas para los Houston Astros que no venían dispuestos a volver a ceder contra los Phillies y mucho menos a perder la ventaja como lo hicieron en el primer juego de esta serie.

La actuación de Framber Valdez fue épica para los Houston Astros y se retiró luego de 6.1 entradas sin recibir carreras y además recetando nueve ponches. El dominicano salió ovacionado por el público presente en el Minute Maid Park. Framber tiene EL CONTROL TOTAL. 😱#SerieMundial | #EnOtroNivel pic.twitter.com/vz3jDBm91t— Astros de Houston (@LosAstros) October 30, 2022

Zach Wheeler fue castigado por los Astros con cinco rayitas y fue sustituido en la sexta entrada cuando Andrew Bellatti entró en acción desde la lomita. En la séptima entrada los Phillies acortaban distancias ante los Astros pero no iba a ser suficiente.

Ryan Pressly subió al diamante por los Houston Astros para cerrar el juego y concretar la victoria de su equipo ante la última oportunidad del día para los Phillies. Alec Bohm conectó una curva y pegó un doblete en dirección al jardín central y Philadelphia seguía viva.

Jean Segura colocaba entreaba el segundo out con elevado al centro. Sin embaro Brandon Marsh impulsaba la segunda rayita. Sin embargo no iba a ser suficiente y Pressly terminó apagando el incendio con roletazo de Bryson Stott directo a la segunda almohadilla para que José Altuve neutralizará cualquier posibilidad. Ladies and gentlemen, we've got ourselves a series…



Game 2 ➡️ @astros pic.twitter.com/H5ZEX90jEV— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 30, 2022

