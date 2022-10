Atrapada clave de Nick Castellanos y cuadrangular de J. T. Realmuto le dan el triunfo a los Phillies sobre los Astros en el primer juego de la Serie Mundial

El Minute Maid Park recibió el primer partido de la Serie Mundial entre los Houston Astros y los Philadelphia Phillies. Un duelo que se resolvió en favor de la visita con marcador de seis carreras contra cinco, luego de estar abajo en el marcador durante todo el encuentro y remontando cinco carreras de desventaja.

Kyle Tucker adelantó a los locales con cuadrangular en solitario en la segunda entrada, mientras que tras sencillo de McCormick, Maldonado remolcaba la segunda rayita.

You come for the King, you best not miss. 👑 pic.twitter.com/RfBUTpJYKB — Houston Astros (@astros) October 29, 2022

En la parte baja de la tercera entrada, Tucker sacaba su segundo cuadrangular de la noche para poner las acciones 5-0 a favor de los Houston Astros, trayéndose tres carreras para el equipo texano. Parecía una noche de trámite para los locales.

ALL HAIL THE KING. pic.twitter.com/n6bIvxCbad — Houston Astros (@astros) October 29, 2022

Hasta la cuarta entrada duraría el show de Verlander que recibía inarapables consecutivos, Hoskins y Harper le conectaron al estelar de los Astros y Nick Castellanos remolcaba la primera para los Phillies.

En el mismo episodio Alec Bohm traía dos más y los Phillies se acercaban 3-5 en el marcador, fue un inning largo para Justin Verlander que comenzó retirando los primeros 10, incluyendo cuatro abanicados.

Alec Bohm drives in two more and the Phils have life! pic.twitter.com/7afQeivt8s — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) October 29, 2022

Y así llegaba la quinta entrada, Justin Verlander seguía por los Astros y Aaron Nola por los Phillies.

Los Phillies iniciaron la quinta entrada con doblete de Marsh que ya hacía tambalear a Verlander en una entrada que sería una pesadilla para Houston.

Kyle Schwarber se embasaba seguidamente luego de recibir base por bolas. Luego de un out, Realmuto impulsaba par de carreras que le daban el empate a Philadelphia y había juego nuevo en el Minute Maid Park. The @Phillies have stormed back to tie it!!! 😱 #WorldSeries pic.twitter.com/xVazARphGb— MLB (@MLB) October 29, 2022

Aaron Nola salía en la quinta entrada, mientras que Verlander después de un inicio esperanzador, terminó saliendo y sin la posibilidad de ganar su primer juego de Serie Mundial.

Hasta la novena entrada los Phillies habían dejado seis corredores en circulación, mientras los Astros dejaron cinco en las almohadillas.

En la parte alta del noveno los Astros estuvieron a punto de dejar en el terreno de juego a los Phillies pero una gran atrapada de Nick Castellanos hizo que el juego se alargara hacia el extra inning, las emociones no terminaban. Castellanos saves the day!! 😱



We are going to extras! pic.twitter.com/ZUMzHapDf6— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 29, 2022

Abriendo el décimo episodio J.T Realmuto conectó la recta de 98 a Luis García y le dio la ventaja a los Phillies con un bambinazo clave que terminaba marcando la diferencia. Los Phillies volvían a demostrar que eran el equipo de las adversidades. Opposite field hitting at its finest 😍 @Phillies pic.twitter.com/TIrrUFTQwi— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 29, 2022

Finalmente el veterano David Robertson termina resolviendo la décima entada para los Phillies con suspenso, los Astros lo intentaron hasta el final, pero haber desperdiciado una ventaja de cinco carreras les terminó costando el primer partido en su propia casa. DAVID ROBERTSON GETS THE SAVE! PHILLIES ARE UP 1-0 IN THE WORLD SERIES! pic.twitter.com/0XIbgXfMf7— Brodes Media (@BrodesMedia) October 29, 2022

Mañana vuelve la acción con el segundo de la Serie Mundial y se espera que sigan las emociones en una llave que pinta muy pareja para ambas novenas.

