Obama critica al candidato republicano de Georgia por no tener capacidad para ser senador

El expresidente Barack Obama se presentó en un mitin en Georgia para apoyar a los candidatos demócratas para las próximas elecciones de medio termino y durante su discurso dijo que Herschel Walker es “una celebridad que quiere ser político” y que tal vez estuvo equipado para ser un buen corredor de fútbol, pero no lo está para ser un senador, además de asegurar que solo velará por sus intereses y no por el de los ciudadanos.

Obama tuvo su primera participación en la campaña electoral de 2022, a tan sólo unos días de las elecciones intermedias y se presentó en Gateway Center Arena en College Park en Georgia para dar su respaldo a los candidatos demócratas que buscan un lugar en el Congreso.

Durante su discurso, el presidente 44 de Estados Unidos se refirió al candidato republicanos al Senado, Herschel Walker, quien ha estado envuelto en un escándalo desde hace varias semanas y además es de quien el senador Schumer dijo que tendría posibilidad de ganar luego de que los demócratas iban “cuesta abajo” en el estado.

Barack Obama se dirigió al público para decirle que existen políticos que parecen dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener el poder, pero también hay líderes que comparten los mismos valores y realmente se preocupan por los ciudadanos.

Entre sus palabras, criticó a los republicanos al decir que su agenda se centra en dos cosas únicamente: “Ser dueños de las libertades y obtener la aprobación de Donald Trump. Esa es su agenda, no es larga, no es complicada y, al menos para mí, no es muy inspiradora”.

El primer golpe para el republicano Walker, que es apoyado por Donald Trump, fue al mencionar que, “alguien que lleva una placa falsa y dice que está en la policía como un niño jugando a policías y ladrones atacando sus problemas de carácter y su hábito de no decir la verdad y que va a ser tan leal al expresidente Donald Trump, significa que no va a pensar realmente en ti, ni en tus necesidades”.

Después de decir que durante su juventud fue un excelente jugador de fútbol americano y gran corredor, además ganador del Trofeo Heisman, cuestionó a los pobladores de Georgia: “¿Eso lo convierte en la mejor persona para representarlo en el Senado de los Estados Unidos? ¿Eso lo prepara para opinar sobre las decisiones críticas sobre nuestra economía y nuestra política exterior y nuestro futuro?”.

La audiencia aplaudió los comentarios del expresidente, quien todavía tenía más que decir: “Hay muy poca evidencia de que se haya interesado, o molestado en aprender algo, o haya mostrado algún tipo de inclinación hacia el servicio público o el trabajo voluntario o de ayudar a la gente. Parece ser una celebridad que quiere ser político y hemos visto cómo va eso”.

Cabe recordar el escándalo mediático que protagonizó Herschel Walker algunas semanas atrás, y puso al republicano en la mira de los votantes. El candidato al Senado había hecho una campaña basada en la unión familiar, y siempre estuvo en contra del derecho al aborto.

Una exnovia del también jugador de fútbol, declaró que él le había pagado un aborto porque no quería tener hijos en ese momento, pues no estaba preparado para esa responsabilidad. Tan sólo hace unos días, otra mujer dio un testimonio similar. Además su hijo, Christian lo desmintió al publicar un video diciendo que vivió violencia doméstica con su padre.

Este bochornoso hecho lo abordó Barack Obama al mencionar que Walker siempre miente, ya que tiene “el hábito de decir una cosa y hacer otra”. Pero, sobretodo que le será fiel a Donald Trump, lo que significa que sólo pensará en él y no en las necesidades de las personas del estado.

Cada frase que el expresidente entonaba era recibida con estruendosos aplausos, momento en el que le pedía a los presentes: “¡No abucheen, voten!”.

El candidato demócrata Raphael Warnock que compite contra Walker también intensificó las críticas hacia su oponente al expresar que si no dice la verdad sobre su vida, cómo van a confiar en él para protegerlos: “Él no está listo. Él no está listo. No solo no está listo, no está en forma”.

La carrera por el Senado en Georgia para los demócratas se puso en duda, luego de escuchar a través de un micrófono abierto el comentario de Chuck Schumer de que la contienda en el estado iba “cuesta abajo” y además de sorprenderse de que se irían por Walker.