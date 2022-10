Celia Lora y Marian Franco exponen su exuberante retaguardia con lencería de encajes

Celia Lora y Marian Franco no dejan de presumir la belleza de sus exuberantes curvas, por lo que una vez más dejaron a la vista su torneada retaguardia posando con minúsculas prendas de lencería que se perdieron entre sus encantos.

La hija del cantante mexicano Alex Lora es una de las famosas que continuamente derrocha sensualidad dentro de las redes sociales, donde logra despertar el interés de millones de seguidores, pero al parecer esta es una cuenta que continúa creciendo gracias a sus candentes destapes. Y es que ha sido a través de las diferentes comunidades virtuales donde recibe el reconocimiento convirtiéndola en toda una influencer.

Una vez más fue a través de su perfil de Instagram en donde la playmate mexicana protagonizó un atrevido posado junto a la actriz Marian Franco, con quien se lució dando la espalda a la cámara mientras visten diminutos conjuntos de lencería.

“No puedo parar cuando se trata de ti“, es la frase con la que describieron la sensual postal en la que las diminutas prendas de lencería se perdieron entre sus voluptuosos encantos.

La imagen es similar a la compartida semanas atrás, en donde la explosiva dupla apareció mostrando un ángulo parecido, pero en aquella ocasión ambas regalaron una provocativa mirada ante la cámara.

Pero además de ser la primera modelo mexicana en aparecer en portada de la revista Playboy en Estados Unidos, Celia Lora también es una de las celebridades mejor pagadas de OnlyFans, página de contenido exclusivo en la que expone su voluptuosa anatomía.

Y a través de su galería fotográfica continuamente eleva la temperatura posando en solitario y utilizando sugerentes vestuarios que dejan muy poco a la imaginación. Para muestra la vez que utilizó un set de dos piezas en tono claro. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Por suerte para sus millones de seguidores la lista de proyectos que han colocado a Lora como una de las celebridades más atrevidas no se limita a las publicaciones impresas, ya que también ha participado en diferentes reality shows como ‘La Isla’, ‘Acapulco Shore’ y ‘La Casa de los Famosos’, en los que su irreverente personalidad también quedó al descubierto.

