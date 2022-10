El jackpot de Powerball llega a los $1,000 millones de dólares para el sorteo de este lunes

Luego que nadie acertó a los números del sorteo del día sábado, el premio mayor de Powerball llegará a los $1,000 millones de dólares para el sorteo del lunes 31 de octubre. Es el segundo premio más grande en la historia.

Desde hace casi tres meses nadie ha acertado a los números. Las bajas probabilidades de acertar, de una entre 292.2 millones, ha derivado en que no haya ganador en 35 sorteos seguidos.

El sábado 29 de octubre el premio mayor había subido a $825 millones de dólares; sin embargo, nadie atinó a la combinación ganadora de 19,31, 40, 46 y 57 con el Powerball de 23.

La última ocasión que alguien ganó el premio mayor fue el 3 de agosto, cuando un hombre de Pennsylvania ganó $206.9 millones de dólares.

Aunque el premio acumulado para el día de mañana es de $1,000 millones de dólares, la cantidad es sólo para quienes eligen un pago anual durante 29 años. De acuerdo con Powerball.com, el premio mayor para un ganador potencial que tome la opción en efectivo equivaldrá a $497.3 millones de dólares.

El premio acumulado para el día de mañana será el más grande en la historia del país, sólo detrás del de $1,586 millones de dólares que ganaron tres acertantes del Powerball en California, Florida y Tennessee.

El sorteo se juega los lunes, miércoles y sábados en 45 estados, junto con Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes

Los 10 premios más grandes de Powerball

1. $1,586 millones de dólares. Ganado el 13 de enero de 2016 en California, Florida y Tennessee.

2. $768.4 millones de dólares. Ganado el 27 de marzo de 2019 en Wisconsin.

3. $758.7 millones de dólares. Ganado el 23 de agosto de 2017 en Massachusetts.

4. $731.1 millones de dólares. Ganado el 20 de enero de 2021 en Maryland.

5. $699.8 millones de dólares. Ganado el 4 de octubre de 2021 en California.

6. $687.8 millones de dólares. Ganado el 27 de octubre de 2016 en Iowa y Nueva York.

7. $680 millones de dólares. Ganado el 26 de octubre de 2022.

8. $632.6 millones de dólares. Ganado el 5 de enero de 2022 en California y Wisconsin.

9. $590.5 millones de dólares. Ganado el 18 de mayo de 2013 en Florida.

10. $587.5 millones de dólares. Ganado el 28 de noviembre de 2016 en Arizona y Missouri.

Mientras que en algunos países las ganancias de la lotería no están sujetas a impuestos, en EE.UU. sí lo están y varían de uno a otro. En los estados de California, Florida, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming no se gravan las ganancias de Powerball, mientras que en Nueva Jersey y Nueva York los impuestos son del 10.75% y 10,9% respectivamente.

Te puede interesar:

– Powerball: así puedes jugar y convertirte en el próximo millonario

– Ganaron ayer el Jackpot de Powerball: los premios más grandes que se han ganado en Pennsylvania

– Una mujer compra un boleto de lotería justo antes de que se cerrara el sorteo y ganó $500,000 dólares