Gerad Piqué recibe un cariñoso mensaje de la madre de Shakira (Video)

Gerard Piqué ha sido noticia constante dentro y fuera de los terrenos de juego. A su bajo nivel en el FC Barcelona se suman los problemas personales como la separación de la cantante colombiana Shakira o su nueva relación amorosa con Clara Chía Martí. En medio de todo esto, el central recibió un cariñoso mensaje por parte de su exsuegra, madre de la intérprete cafetera.

Resulta ser que Piqué recientemente fue captado por los medios visitando al que fuera su suegro, William Mebarak, en el hospital Teknon-Quirón de Barcelona, donde se encuentra ingresado por problemas de salud.

A la salida del centro al que la familia acude de manera diaria para monitorear el progreso del escritor de 91 años, la madre de la cantante, Nidia Ripoll fue cuestionada por los medios de comunicación presentes y manifestó que su esposo se encontraba estable dentro de la gravedad.

Nidia también fue consultada sobre el gesto de Piqué de acudir al hospital para visitar al padre de su expareja y esta contestó con un contundente “seguimos siendo familia”, sentenció en declaraciones a los micrófonos de la agencia de noticias Europa Press.

No es la primera vez que la madre de Shakira se pronuncia sobre esta polémica. Ya en el pasado opinó que le hubiese gustado que su hija volviese con Piqué.

Hace varias semanas a través de un comunicado difundido por la agencia de noticias EFE, se confirmó la noticia del deterioro del padre de Shakira. “Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución”, manifestaron. Aun se desconoce específicamente que afección atraviesa el sr. Ripoll.

Recientemente el central fue tendencia en redes sociales por el estreno del tema ‘Monotonía’, en el que la cantante parece contar su versión de los hechos sobre los motivos que llevaron a terminar la relación entre ambos.

Shakira compartió hcae unos días en su cuenta de Instagram una foto de sus padres desde el hospital. “Amor verdadero”, escribía la colombiana en el pie de foto de la imagen donde se ve a Nidia besar a su esposo de 91 años. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

