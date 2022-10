Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de octubre de 2022

LEO

Cuidado con lo que comentas podrías cometer una indiscreción. Algunas veces sueles ser demasiado distraído o distraído y caes en situaciones muy tontas logrando con esto que las personas te vean la cara. Es momento de aceptar lo que está en camino, cambia de actitud ante la vida y no te quejes tanto de lo que no consigues, sino luchar por lo que quieres jamás lo vas a obtener. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti, no seas tan duro con quien no lo merece ni la debe ni la teme. Un hombre podría meterte en problemas con tu familia. Persona tes morena no te ve con buenos ojos y podría arruinarte varios de tus planes. Vienen movimientos importantes en tu economía en los cuales saldrás muy beneficiado. Noticia inesperada que podría ponerte algo triste y pensativo. Recuerda que el amor no se mendiga, se obtiene con esfuerzo y dedicación o de lo contrario solo te arriesgas a que hagan de ti un títere.

VIRGO

Celos al por mayor en caso de tener pareja y todo a causa de un mensaje de textos o cambios en la conducta de tu pareja. No te confundas en tus sentimientos y deja en claro lo que quieres y con quien quieres. Tu centro de atención deberá de ser tu familia y no otras personas. Ya no te permitas caer ni sedas por nadie que no vale la pena. Las decisiones que tomes de hoy en adelante serán cruciales en el cumplimiento de tus sueños. Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje a un lugar con playa o colonial, pero será después de la cuarentena. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Los sueños se materializan cuando se es constante. Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco, vienen muchos cambios buenos en lo laboral y dinerito extra que te va a caer de perlas.

LIBRA

No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas, next con eso, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana. Si tienes una relación y estas pasando por un mal momento, despabílate y deja que todo tome su curso, ya deja de maldecir y de culpar a terceras personas cuando sabes muy bien quien es el o la del problema. Números de la suerte el 16 y el 19. Mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de cambio de vehículo, celular o hasta casa. No hagas caso a chismes que llegarán solo buscan sacarte de tus casillas. Persona de piel clara podría meterte en problemas en lo laboral o área familiar. La vida no se va a detener por ti ni por nadie así que no permitas que la vida arruine tus panes. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio, sin embargo, no es bueno reírse del dolor ajeno cada quien al final tendrá lo que merece.

ESCORPIO

No des pie a equivocaciones, la vida te va a poner en bandeja de plata lo que necesitas para estar bien y ser feliz, si dejas pasar esas oportunidades no habrá retorno más adelante. Mejoras laborales y oportunidad de un viaje con pareja o familia que te va a hacer valorar realmente lo que tienes contigo. Te vienen posibilidades de ligue sano y de recibir un mje o llamada de una persona muy querida para ti que te va a hacer tu día. Vienen amores de una noche, pero también un rompimiento muy fuerte dentro de la familia. Recuerda que todo tiene fecha de caducidad así que no esperes mucho tiempo para tomar tus decisiones. Manda a la miércoles a quienes se aprovechen de tu nobleza y buen corazón. Te viene un encuentro amoroso con amistad y la posibilidad de que te llegue dinerito extra que te ayudará a pagar unas deudas. Cambios inesperados en tu economía, pero te van a beneficiar mucho. Debes de creer y confiar más en ti, la vida te va a poner a tu paso todo lo que por derecho te corresponde y sin necesidad de ponerte de rodillas.

ARIES

Podrías contraer una infección en estos días, cuídate mucho en la relación sexual y en cuestiones de gripas. Cambiará tu forma de pensar sobre cierta persona, ten cuidado. Estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor, aunque solo quiera pasar la noche contigo. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar estos días. Recuerda quién eres y hacia dónde vas, no pierdas el piso por nadie más que por tus sueños y metas. Días de mucho reflexionar sobre qué camino elegir. Algunas veces te quedas sin sueños que cumplir y ese es el problema en que la vida no te sepa con buen sabor. Deja de quejarte de lo que no tienes y ponte a jalar para conseguirlo. La mediocridad es para los débiles así que tú sabes en dónde estás. Paga tus deudas y no te atrases tanto o de lo contrario podrías enfrentar problemas con tu buro de crédito o nuevos interese. La vida te dará una sorpresa muy pronto la cual llenará tus días de felicidad. Familiar te visitará. Muchos problemas en el área familiar por chismes y malos entendidos.

TAURO

Chismes por parte de un familiar y sueños que te revelarán hechos acerca del retorno de personas de tu pasado y la culminación de una relación. Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo, recuerda que si te dejaron asegúrate que cuando vuelva no te encuentre en el lugar donde te dejó. Subidas de peso en estos días, cuida mucho lo que comes y recuerda que el amor tiene que comenzar en ti. Vienen días de mucha incertidumbre en los cuales debes de poner un alto a todas esas personas que se han pasado de lanza contigo. Cambios en trabajo que traerán muy buenas mejoras económicas. Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar y recordarás que el karma no perdona. Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tú lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú.

GÉMINIS

Vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara de tonto o tonta. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante, recuerda que Dios no te pondrá pruebas que no podrás superar. No dudes de tu capacidad de tener a la persona que quieres contigo, tienes todo para llevar a cabo una buena relación con quien tu decidas. Es probable que encuentres un gran propósito en tu vida el cual te ayudará amar más lo que te rodea y tu vida misma. Cuídate de personas con malas energías pues podrían enredarte en su negatividad. Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían.

CÁNCER

Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial. Tu mejor día para ti será el lunes. Te atontas mucho cuando te enamoras y sueles hacer todo por el ser amado al punto de olvidarte de tus sueños y metas, déjate de esas tonterías y defiende tus intereses. Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño, tienes todo para materializar tus sueños, es momento de trabajar muy duro para conseguir lo que deseas. Dos personas que son amigas podrían estar hablando pésimas cosas de ti. No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue, next. Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad, objetos que se encuentren estrellados o con pegazones quítalos de tu hogar.

PISCIS

Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado, llegará mediante una amistad. Si tu pareja se distancia un poco revisa su cel y sus amistades que frecuenta, ahí encontrarás el nombre y el motivo de porque lo hace. Te vienen días de mucha incertidumbre en el área de los amores pues hay dos personas que andarán tras tus huesos, pero no sabrán de qué manera acercarse a ti. Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes que estarás realizando. Cuida tu estabilidad emocional, no vale la pena que te estreses o te sientas mal por cosas que aún no pasan y quizás nunca pasen, llévate las cosas tranquilamente y no te hagas ideas tontas en tu cabeza. No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor pues sueles hacerlo hasta que se van de tu vida.

ACUARIO

Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar muchas de esas personas no merecen estar en tu vida. Cambios de humor repentinos que podrían ocasionarte un sinfín de problemas, debes de cuidar mucho esa parte pues la familia sería la parte más perjudicada. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente envidiosa y pesimista que solo quiere fregar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presentes en estos días. Un nuevo amor parecerá a mediados del mes que entra, llegará por medio de una red social o lo traerá la cuarentena, ten cuidado en entregar el corazón demasiado pronto no te arriesgues a cometer las mismas estupideces de siempre. Cuidado con amores falsos y de una noche los cuales solo podrían partirte el corazón y ponerte muy de malas.

CAPRICORNIO

Pon mucha atención a noticias que van a llegar a tus oídos pues muchas de ellas te darán la pauta para iniciar un negocio que has tenido en mente desde hace tiempo. Momento de poner los pies en la tierra, ya no pierdas el piso ni pierdas el punto que estas siguiendo, traes toda la buena energía para lograr cuanto te propongas, seguimos en tu ciclo de crecimiento y con el todo lo que quieras y deseas se va a llevar a cabo, no te limites en tus sueños y metas. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas se transforman en una bomba de tiempo. Muchas personas quieren aprovecharse de ti sin embargo les va a costar mucho trabajo pues tiene doctorado en ser culeis y cuando ellos van por la leche tu ya vienes con el queso. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes.

SAGITARIO

Habrá días en que te sentirás mal y que no comprenderás muchas cosas de las que pasan a tu alrededor, es probable que pienses que el mundo está en tu contra, pero no es así, simplemente son rachas que llegan, recuerda que la felicidad no es eterna así que aprovecha los momentos buenos que tengas pues no siempre será así. Llegará a ti un chisme o noticia, te sorprenderás mucho, aprende a quedarte con la boca bien callada y a no cometer una indiscreción que podría afectarte mucho en tu futuro, en la medida que aprendas avanzar en eso que te duele buscando razones para ser feliz será en la medida que eso quede en el pasado, sal y diviértete y dale vuelo, no temas amores de una noche y aprende a disfrutar lo que la vida pone a tu paso. Muchas oportunidades de crecimiento en el amor y cambios de última hora en cuestiones que tienen que ver con tu actitud y forma de ver la vida.