Liam Hemsworth sustituirá a Henry Cavill en la cuarta temporada de la serie “The witcher”

La serie de Netflix “The witcher” ha tenido mucho éxito con su segunda temporada, pero ahora el actor Henry Cavill dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que en 2024 Liam Hemsworth lo sustituirá en el rol estelar, ello debido a que ha adquirido el compromiso de estelarizar una película de DC en la que volverá a interpretar a Superman.

Cavill publicó una imagen del logotipo de la serie, acompañado de un emotivo mensaje dirigido a sus fans y dando la bienvenida a Hemsworth a la saga de “The witcher”: “Algunas noticias para compartir desde El Continente…Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que pasé encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad tan maravillosa, disfruta sumergiéndote y viendo lo que puedes encontrar”.

Por su parte Liam hizo uso de su cuenta en esa red social para agradecer la bienvenida, entusiasmado con este nuevo proyecto y expresando su admiración por Henry: “Como fanático de “The witcher” estoy encantado con la oportunidad de interpretar a Geralt de Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble, y me siento honrado de que me entregue las riendas y me permita tomar las espadas del Lobo Blanco para el próximo capítulo de su aventura. Henry, he sido fan tuyo durante años y me inspiró lo que aportaste a este querido personaje. Puede que tenga algunas botas grandes que llenar, pero estoy realmente emocionado de ingresar al mundo de “The witcher”“. Mientras tanto, Henry Cavill aparecerá en la tercera temporada de la serie, a estrenarse en 2023, para después llegar a las pantallas de los cines una vez más como el hombre de acero.

