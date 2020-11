Liam Hemsworth malvende su mansión en Malibú que fue arrasada por los incendios de 2018

El actor australiano Liam Hemsworth, de 30 años, cerró un ciclo más en su vida tras confirmarse la venta de la mansión que tenía en Malibú, California.

La propiedad, en la que vivió durante su fallido matrimonio con Miley Cyrus, fue vendida recientemente por $3,600,000 de dólares, un precio muy por debajo del que pagó, en 2014, cuando desembolsó $6,800,000 de dólares.

Las razones por las que la casa bajó drásticamente de precio se debe a que fue una de las residencias arrasadas por el incendio Woolsey, a finales del 2018, tal y como el propio actor lo compartió en sus redes sociales.

“Han sido unos días desgarradores. Esto es lo que queda de mi casa. Amor. Muchas personas en Malibú y las áreas circundantes en California también han perdido sus hogares y mi corazón está con todos los que se vieron afectados por estos incendios”, escribió el nacido en Melbourne el 13 de noviembre de 2018.

