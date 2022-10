6 cosas que nunca debes hacerle a tu refrigerador

By Pang-Chieh Ho

Todavía no he roto ninguna nevera en mi vida, pero he estado cerca.

Hace algunos años, el refrigerador que compartía con mis compañeros de apartamento comenzó a emitir sonidos fuertes y preocupantes y tenía problemas para enfriarse. Para empeorar las cosas, nuestro arrendador nos dijo que no iba a comprar un refrigerador nuevo, así que lo que estaba pasando era un misterio que teníamos que resolver. Teníamos un refrigerador que parecía estar en las últimas y necesitábamos descubrir qué era lo que lo estaba matando. Rápido.

La respuesta llegó posteriormente en la tarde cuando uno de nosotros se dio cuenta de que la parte trasera del refrigerador había sido presionada directamente contra la pared. La nevera funcionaba mal porque no podía deshacerse del calor. Inmediatamente la separamos de la pared, y luego milagrosamente volvió a la vida.

Desde ese incidente, me he vuelto más consciente de que incluso un electrodoméstico grande y de aspecto fuerte, como un refrigerador, puede verse afectado por algo tan pequeño como un espacio. Si no quieres arriesgarte a que tu refrigerador se descomponga, aquí hay 6 cosas que nunca debes hacer con él, según nuestros expertos.

1. No coloques artículos calientes en el refrigerador de inmediato.

Si colocas comida en los estantes de vidrio cuando todavía está muy caliente, los estantes podrían romperse. Las cosas calientes también pueden elevar la temperatura dentro de tu refrigerador. Eso podría suponer una carga para el compresor porque tiene que funcionar más tiempo para bajar la temperatura, dice Larry Ciufo, un ingeniero de pruebas de CR que ha probado electrodomésticos, incluidos refrigeradores, durante más de 20 años.

Solo recuerda que si dejas los alimentos a temperatura ambiente durante demasiado tiempo, podrías correr el riesgo de que crezcan bacterias. Así que asegúrate de no dejar la comida fuera de la nevera durante más de 2 horas. Y si la temperatura ambiente está por encima de los 90 °F, los alimentos no deben dejarse afuera durante más de 1 hora, según el Departamento de Agricultura.

Para ayudar a que los alimentos se enfríen más rápido, puedes dividirlos en porciones más pequeñas o colocarlos en recipientes menos profundos antes de meterlos en la nevera.

2. No bloquees las rejillas de ventilación dentro de tu refrigerador.

Las rejillas de ventilación hacen circular el aire entre el congelador y el compartimiento del refrigerador y son fundamentales para las funciones de enfriamiento de este electrodoméstico. Si se bloquean las rejillas de ventilación, se puede provocar una serie de problemas, como que el refrigerador se congele o se sobrecaliente y se apague el motor, dice Larry.

3. No olvides aspirar las bobinas del condensador.

Una vez cada 6 meses, aspira las bobinas del condensador, ubicadas en la parte inferior o posterior del refrigerador (o en la parte superior de los muebles empotrados) con un accesorio de cepillo suave, dice Daniel Wroclawski, un escritor de CR que ha escrito sobre cómo hacer que tu refrigerador dure más.

Si no limpias las bobinas del condensador, el polvo y la suciedad pueden acumularse y limitar la capacidad del refrigerador para disipar el calor, lo que eventualmente podría provocar una avería.

4. No permitas que tus hijos, ni nadie, en realidad, se cuelguen de las manijas.

Podrían romper las manijas o doblar las bisagras, lo que causaría que la puerta de tu refrigerador no cerrara perfectamente. Si eso sucede, el aire frío podría escapar y obligarías a tu nevera a trabajar más para mantener fresco el interior, dice Larry.

5. No utilices materiales agresivos para limpiar las juntas.

Las juntas de la puerta están diseñadas para evitar que se escape el aire frío, por lo que es importante limpiarlas periódicamente para evitar que se acumulen restos de comida y suciedad y se rompa el sello.

Pero ten cuidado de no usar materiales que sean demasiado agresivos, porque podría dañar las juntas y provocar una fuga de aire frío, dice Larry. Mira aquí consejos sobre cómo darle a cada centímetro de tu refrigerador una limpieza profunda y adecuada.

6. No olvides dejar espacio.

Y por supuesto, no olvides mi lección personal: siempre deja espacio entre una nevera y su entorno para que el aire caliente que sale de ella tenga espacio para circular y no se sobrecaliente.

